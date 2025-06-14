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18+
14.06.2025 в 12:51

Уимблдон запустил рефлексивную кампанию о внутренней борьбе спортсменов

В центр внимания не победы, а психологическое напряжение большого спорта

Перед стартом турнира Уимблдон-2025 организаторы представили новую рекламную кампанию под слоганом «There is only one Wimbledon». Ключевым элементом стала короткометражная лента, разработанная агентством VCCP. Кампания предлагает нестандартный взгляд на теннис — через призму внутренних переживаний игроков.

Авторы проекта поставили цель показать спорт не как арену триумфов, а как пространство внутренних битв, в которых тревога и давление важнее аплодисментов. В ролике задействованы реальные голоса теннисистов — Карлоса Алькараса, Барборы Крейчиковой, Аннабель Крофт и Альфи Хьюитта. Звезды мирового тенниса делятся мыслями о страхе поражения, высоких ожиданиях и ментальном сопротивлении, которое сопровождает их на корте.

Визуальный язык кампании поддерживает эмоциональное напряжение: травяное покрытие словно поглощает игроков, линии ракеток и сетки деформированы, словно иллюстрируя нестабильность восприятия. Так создатели буквально визуализируют внутренний конфликт, превращая его в центральный сюжет.

По мнению креативной команды, кампания должна усилить уникальное позиционирование турнира — как не только спортивного события, но и культурного феномена. Уимблдон показывает: теннис — это не только счет на табло, но и психологическое путешествие каждого игрока, полное сомнений, внутренних барьеров и стремления превзойти себя.

На фоне растущего интереса к ментальному здоровью спортсменов, новая кампания турнира может стать важным кейсом для брендов, стремящихся к глубокой эмоциональной связи с аудиторией — через честность, уязвимость и подлинный человеческий опыт.

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