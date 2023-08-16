Удостоверения СМИ-иноагентов на выборах впервые промаркируют

Пометка «иностранный агент» впервые появится на аккредитационных удостоверениях журналистов на выборах в сентябре 2023 года. Ранее СМИ, признанные иноагентами, аккредитовывались для работы на выборах на общих основаниях, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ЦИК РФ.

По его словам, при подаче аккредитации на выборы в сентябре, во всех регионах, включая новые территории, необходимо отмечать, признан ли журналист иностранным агентом. Если он входит в соответствующий реестр, то в его удостоверении будет отмечен статус «иностранный агент».

При этом в ЦИК уточнили, что запрета на аккредитацию на выборы для СМИ-иноагентов нет, в том числе на посещение участков для голосования. Слова «иностранный агент» будут размещены сразу под графой с отчеством такого журналиста.

В опубликованном на сайте ЦИК постановлении о порядке аккредитации журналистов на выборы также говорится, что СМИ не должны нарушать профессиональную этику, санитарные требования, распространять «слухи под видом достоверных сообщений», вмешиваться в работу избиркома и собирать информацию в пользу постороннего лица или организации.

Ранее правительство поддержало законопроект, который обязывает третьи лица соблюдать законодательство об иноагентах. Под его действие попадают те, кто помогает иноагенту устроиться на работу учителем, или издатели, выпускающие книги иноагента без маркировки.