Удали мои печали

Главный редактор Sostav, находясь на вынужденной удаленке, разбирается в феномене неприятия работы и выделяет неочевидные устремления специалистов рынка, маскирующих лень под удобство. Но как все, всегда и везде, это не точно.

Нет на свете человека, который любит работать. Не думаю, что эта аксиома нуждается в глубоких подтверждениях. Достаточно вспомнить, как сильно мы наслаждаемся отпуском, как любим тратить заработанные деньги в красивых уголках нашей планеты, слушать звуки прибоя или изучать улочки незнакомых городов. Без сообщений в Telegram, без совещаний, без кипы документов на рабочем столе.

Работа не нужна для профессионального развития. Напротив, студент, которого нужда заставляет зарабатывать деньги, учится хуже. В эпоху изувеченного информацией внимания и отчаянной нехватки времени, каждая свободная минута может быть направлена на качественное образование — уж чего-чего, а недостатка в информационных ресурсах у нас уже никогда не будет.

Работа — это усталость. Порождающая такие лингвистические конструкции как «давайте уже после нового года». Мольба о помощи утопающего в делах человека, который пытается бросить самому себе спасательный круг отсрочки. Сознание вечером в пятницу отчаянно пытается отвернуться от неумолимости утра в понедельник. Прибегая к вредным для здоровья способам и заставляя полюбить бармена в опустевшем к утру заведении.

В свое время мне довелось оказаться в компании молодых людей, которые продали или сдали свои студии и уехали на юг заниматься духовными практиками. Вот уж кто умеет жить медленно. Жить сегодняшним днем. Не скрою, поначалу я был очарован и тоже замедлился, но каждые выходные прилетал к своим троим детям. Как говорил мудрец: «В ашраме просветлиться просто. Попробуй сделать это в городе». В какой-то момент мой внутренний двигатель устал от работы на малых оборотах, и я вернулся в Москву, а потом вышел в офис. Сначала — с гибридным графиком, а по мере карьерного роста — с обычным.

Лень — вот спасительная соломинка между работой и ее отсутствием. Она не свойственна разве что топ-менеджерам с эндогенной контролируемой гипоманией — патологической по своему существу. С ней борются не только в капиталистическом мире, где собственник компании на свой страх рискует меньшим ради большего. Она неприемлема даже в коммунах, где для того, чтобы получить по потребностям, надо работать больше, чем хотелось бы ее участникам. Отсюда и вырастает порой параноидальный контроль: опенспейсы, стеклянные стены, пропускная система с контролем времени, счетчики в программном обеспечении, отчеты о проделанном за день. Как только заказчик оплатил абонемент, он начинает предполагать — часто обоснованно — что работа делается недостаточно продуктивно. Что можно быстрее и больше. «Еще! Еще!» — кричал раджа Золотой Антилопе, высекающей золотые монеты из своих копыт.

Поскольку человеку необходимо живое подтверждение того, что мир за пределами его внимания существует, два участника сделки должны хотя бы раз друг друга увидеть. В этом смысле у офиса есть как минимум одна обоснованная необходимость. Дорогая мебель, длинноногая секретарша с хорошим кофе, вид на Москву с высоты полета, достижимого не для каждой птицы, говорят сами за себя. Все остальные эффекты офиса могут быть отменены. Кажется, это стало очевидным и до пандемии.

Для того чтобы написать эту колонку, я не только изучил мнение рынка в инициированном нами спецпроекте. Я поговорил с 50 сотрудниками и владельцами компаний, чтобы получить максимально широкий спектр мнений. В свое время я убедился: большая ошибка думать, что начальство «наверху» ничего не понимает в работе на земле. Чем шире перспектива и масштаб, тем глубже понимание процессов. Мне хотелось не только всесторонней картины, но и фрейдистских оговорок. Междустрочий, в которых можно понять, что на самом деле движет людьми, влюбленными в офис, в гибрид или в удаленку.

Мнения, которые я собрал, разошлись в предсказуемые полярности:

офис — дисциплина, удаленка — расслабление;

удаленка — свобода, офис — рабство;

гибрид — компромисс, но и он вызывает споры.

Руководители: контроль, страх потери управления и подмена понятий

1. «Удаленка — это катастрофа для корпоративной культуры».

Один из самых частых аргументов против удаленки — ослабление командного духа и исчезновение живого взаимодействия:

«Для корпоративной культуры лучше работать в офисе… Если человек долго работает удаленно, я заметила, постепенно начинает отдаляться от компании, лояльности нет».

И тут же другая точка зрения:

«Мы много лет работаем удаленно, и у нас эффективные созвоны, работающие процессы, два корпоратива в год — все, что нужно».

В агентстве я с удовольствием и много работал над формированием и развитием корпоративной культуры. Мне нравится живое общение. Во время двух жесточайших психологических кризисов 2022-го года, оно стало сильным объединяющим фактором. Невозможно переоценить позитивные эмоции во время живых креативных штормов — когда из созданной нами ноосферы проявлялись яркие идеи. Никто и никогда не докажет мне, что зум на 20 человек приводит к таким же результатам с тем же позитивным эффектом управления реальностью. Даже в киберспортивном The International команда сидит плечом к плечу и ликует, обнявшись, в момент своего триумфа.

Разумеется, все сводится к удовлетворению всех участников компании. Нет офиса, есть результат, все счастливы? Прекрасно, даже если команда ни разу не видела себя вживую. К феноменологии всех вариантов совместного труда это отношения не имеет. Даже если бы офисов не существовало, это не отменило бы перечисленных мной позитивных эффектов. Давным-давно люди не умели управляться с огнем. Жареное мясо от этого не становилось менее вкусным.

2. «Удаленка — это прокрастинация, а офис — концентрация».

Страхи, страхи.

«Работая дома, я перерабатываю. В офисе хотя бы за кофе можно отойти и с кем-то языками зацепиться».

И тут же:

«Я на удаленке работаю эффективнее, у меня идеальная обстановка, ничего не отвлекает».

В свете моего утверждения о том, что никто не хочет работать, автор первой цитаты дома просто ходит по лезвию ножа. Всегда и везде надо быть там, где ты не перерабатываешь, не так ли. Там, где ты недорабатываешь. Там, где ты не работаешь. Ох, я искренне надеюсь, что вы считываете иронию между моих строк. Вопрос только в том, где и по какому поводу я серьезен.

В ответ автору второго комментария можно сказать: правда не в том, как измеряешь свою эффективность ты, она в том, как ее измеряет твой работодатель. Говорить о том, что от офисного деспота можно уйти к более либеральному начальнику, нельзя. Чистоту лабораторного исследования надо сохранить.

Сотрудники: бегство от рутины или осознанный выбор?

1. «Удаленка позволяет работать и жить».

Так ведь жить можно и работой. Про контролируемую гипоманию я уже говорил, есть и другие трудоголические патологии. Более того, офис тоже позволяет работать и жить. Разве кофе-брейк — это не жизнь? Мы же не в сериале Severance живем, где порог офиса — гильотина для личности.

«Удаленка работает на демографию: можно совмещать материнство и карьеру».

«Я не теряю два часа в день на дорогу — это 10 часов в неделю, 40 часов в месяц. Время на жизнь».

С материнством не поспоришь: ни с позиции многодетного отца, ни с позиции закона. Вспоминается, правда, видео, где сотрудница подключилась к зуму из маникюрного салона, чем вывела из себя всех остальных офисников. Поскольку девушку уволили, предположу, что она была копирайтером. Потому что ее аргументы, что она работает всегда, во внимание никто не принял.

Чуть не забыл привести слова Илона Маска, которые когда-то показались мне справедливыми. Он аргументировал возвращение всех сотрудников всех своих компаний социальной справедливостью. Говорил о том, что огромное количество сотрудников физически не могут работать удаленно. Так почему они должны, а кто-то не должен. Сейчас, правда, Маск дрейфует в маргиналы, чем обесценивает здравомыслие прежде сказанных слов.

2. «Удаленка — это попытка ускользнуть».

Тут самые честные фразы звучат так:

«Удаленка идеально подходит людям, которые и не собираются расти. Работать в офисе сложно, проще имитировать деятельность дома».

«Руководство против удаленки, потому что считает, что все варят борщи и двигают мышку раз в 10 минут».

Ура, наконец-то согласие. Две противоположные стороны признают одно и то же: часть сотрудников на удаленке действительно старается работать меньше. Что уже шаг в направлении признания очевидного. Да-да, я уже говорил: никто не хочет работать.

Гибрид — некрасивое слово

Понятно, что это компромисс. Понятно, что рынок сейчас принадлежит сотрудникам. Уверен, как только работодатель снова станет сильной стороной, капиталистические принципы возьмут верх и компромиссов станет значительно меньше.

«1−2 дня в офисе — это достаточно, чтобы не терять связь с командой».

Здесь я начинаю думать, что гибрид — это даже не компромисс, а предательство сразу всех. Он раздражает тех, кто не теряет связь с командой 5/2. Не вызывает радости у тех, кому нравится работа в офисе и мешает тем, кто хочет полностью от него оторваться.

«Гибрид — просто способ работодателя сказать: "мы вас не контролируем, но если что, мы рядом"».

Хотел бы понять, «если что»? Не думаю, что руководитель, переживающий за контроль, именно для этого возвращает сотрудника в офис на пару дней. Дисциплина инерции не имеет.

Отставляя софистику

Если вы дочитали до этого момента, сбавлю градус противоречивости. Удаленка не содержит в себе больше лени, чем офис. Это не дополнительный тест на профессиональную зрелость. Ни дома, ни в офисе никто не работает твоими мозгами и руками. Отключить их можно и с открытыми глазами и даже во время доклада.

Офис никогда не был гарантией труда. Он был гарантией видимости труда. Так же, как лень всегда была защитным механизмом от нелюбимого дела. Когда работодателем человека была земля, лень была прямо пропорциональна голоду лентяя. Сейчас все намного сложнее в смысле причинно-следственных связей. И намного проще для тех, кто раскусил — в сложности можно спрятать свое нежелание работать, избегая серьезных последствий.

Ключ к продуктивности не в местонахождении сотрудника, а в работе над его мотивацией, потому что, если где-то есть глаза, значит, они точно могут загореться. И скорее всего — уж простите — загорятся в офисе, а не на Бали.