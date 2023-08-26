Учет крепкого алкоголя в розлив отложили до следующего года

Российские рестораны и бары начнут учитывать каждую порцию крепкого алкоголя через систему ЕГАИС с 1 марта 2024 года, а не 1 сентября 2023 года. Росалкогольрегулирование опубликовало соответствующее разъяснение, пишут «Ведомости».

Перенос сроков введения новых мер учета объясняется возможной неготовностью учетных систем организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Общепит с 1 сентября был обязан отчитываться за отпуск каждой рюмки алкоголя в миллилитрах. В случае нарушений данных правил компаниям грозил штраф в размере 150 000−200 000 руб., физлицам (руководителю компании) — не менее чем 15 000 руб.

Однако специалисты отмечают, что система учёта не проработана, отрасли нужно больше времени, чтобы разобраться и адаптировать свои системы под нововведения. Поэтому они считают перенос введения мер по учету крепкого алкоголя в розлив через систему ЕГАИС на полгода разумным.