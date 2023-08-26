Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Rambler&Co
Altcraft Platform

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.08.2023 в 11:30

Учет крепкого алкоголя в розлив отложили до следующего года

Новые правила должны были вступить в силу уже 1 сентября

Российские рестораны и бары начнут учитывать каждую порцию крепкого алкоголя через систему ЕГАИС с 1 марта 2024 года, а не 1 сентября 2023 года. Росалкогольрегулирование опубликовало соответствующее разъяснение, пишут «Ведомости».

Перенос сроков введения новых мер учета объясняется возможной неготовностью учетных систем организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Общепит с 1 сентября был обязан отчитываться за отпуск каждой рюмки алкоголя в миллилитрах. В случае нарушений данных правил компаниям грозил штраф в размере 150 000−200 000 руб., физлицам (руководителю компании) — не менее чем 15 000 руб.

Однако специалисты отмечают, что система учёта не проработана, отрасли нужно больше времени, чтобы разобраться и адаптировать свои системы под нововведения. Поэтому они считают перенос введения мер по учету крепкого алкоголя в розлив через систему ЕГАИС на полгода разумным.

Росалкогольрегулирование Алкоголь
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.