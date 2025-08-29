Sostav.ru

29.08.2025 в 05:40

Участники рекламного рынка столкнулись с двойным начислением трехпроцентного сбора

Наибольшая нагрузка ляжет на малые рекламные агентства

Участники рекламного рынка начали выплачивать первые платежи по вступившему в силу весной трехпроцентному сбору с доходов от интернет-рекламы. Однако пока процедура подачи отчетных данных не до конца понятна и порой приводит к двойным начислениям, сообщает «Коммерсант».

По данным Роскомнадзора, первые начисления принесли госбюджету почти 4 млрд руб., до конца года общий сбор может составить 12 млрд руб. Около 300 млн руб. от общего сбора придется на инфлюенс-маркетинг и размещения в YouTube, Telegram и VK.

При этом наибольшая нагрузка от сбора ляжет на малые рекламные агентства, креативные студии и компании, работающие с блогерами — у них низкая маржинальность, а административные расходы и без того значительны.

«Дополнительные издержки сокращают ресурсы для инвестиций в новые форматы, креативные продукты и эксперименты. Получается с одной стороны, государство стимулирует развитие индустрии, с другой — усиливает нагрузку. Это может замедлить темпы роста сектора, особенно малого и среднего», — говорят в ГК «Игроник».

Кроме того, участники рекламного рынка столкнулись с массовыми проблемами после проведения первого сбора. По данным источников издания, в личных кабинетах налогоплательщиков возникла проблема двойных начислений. Это связано с техническими сложностями перехода на новый идентификатор договора (CID), который поддерживают пока не все операторы.

Впрочем, участники рынка сильнее опасаются растущей медиаинфляции, которая только недавно начала снижаться в сегменте digital-рекламы. Так, рекламные агентства уже закладывают сбор в стоимость услуг — до конца года цены могут вырасти еще на 3−7%.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия бюджеты на интернет-продвижение ключевых рекламодателей увеличились на 5%.

рекламный рынок трехпроцентный сбор
