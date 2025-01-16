Участники рекламного рынка представили вариант расчета сбора за интернет-рекламу

В бизнес-объединении «Опора России» совместно с участниками рынка представили вариант расчета 3% сбора с доходов распространителей интернет-рекламы. Так, предлагается рассчитывать размер отчислений не от полных сумм, полученных распространителем рекламы от рекламодателя, а от разницы между этими суммами и расходами на выполнение контрактов. Такие предложения в конце декабря были переданы в правительство, сообщает Forbes.

Участники рынка отмечают, что поправки в закон «О рекламе» по сути предлагают ввести «налог на налог» — ведь доходы уже находятся в системе налогообложения. В связи с эти необходимо вести расчеты по формуле «доходы — расходы», то есть с учетом дифференциации той части оплаты от рекламодателя, к которой могут применяться обязательные отчисления, подчеркивают в ассоциации.

Сумма, уплаченная первичным рекламодателем за распространение рекламы, будет облагаться обязательными отчислениями несколько раз в зависимости от количества участников цепочки распространения рекламы. Например, рекламодатель может дать задание рекламному агентству, которое привлечет баингового партнера, который в свою очередь имеет договоры с разными рекламными площадками, в том числе блогерами, тематическими сайтами и порталами. В таком случае, сбор со всей стоимости услуг по размещению заплатит каждое звено цепочки.

В NMi Group добавляют, что у бизнеса еще пока нет представления, что понимается под доходом от распространения рекламы и с какой суммы будет взиматься сбор. Но если фискальный сбор будет взиматься с полной стоимости размещения на каждом звене, это станет сильной нагрузкой для бизнеса, и впоследствии отразится на стоимости рекламы и товаров для конечного потребителя.

Напомним, норма закона вступила в силу с 1 января. Сбор будут взимать со всех организаций, которые занимаются распространением рекламы в интернете (операторы рекламных систем, СМИ, блогеры, посредники между ними и рекламодателями), исключение — федеральные теле- и радиоканалы из первого и второго мультиплексов.