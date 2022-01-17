Руководитель Uber Eats извинился за психологическую травму у собак, которую вызвала реклама

CEO сервиса доставки еды Uber Eats принёс публичные извинения собакам и их владельцам — поводом стала реклама с участием Марка Хэмилла (Люк Скайуокер в «Звёздных войнах») и Патрика Стюарта (капитан Жан-Люк Пикар в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение»), которую компания запустила в 2020 году.

В ролике из серии «Tonight I'll Be Eating…» («Сегодня вечером я буду есть…») можно услышать дверной звонок — так креаторы показали скорость доставки блюд, которые только что перечисляли герои промо.

В сентябре 2020 года журналист ESPN Грег Вышинский в своём Twitter призвал авторов ролика прекратить использовать звук дверного звонка в кампаниях бренда — это создаёт у собак ложное впечатление, что домой кто-то пришёл.

В комментариях к твиту его поддержали другие владельцы собак — они отметили, что звук в рекламе сводит с ума их питомцев.

В январе 2021 года служба поддержки бренда выразила готовность помочь в решении проблемы. Только ей на это понадобился ещё один год — 14 января 2022 года Uber Eats опубликовал извинения руководителя за рекламу, которая повлекла психологическую травму у собак.

В качестве компенсации он предложил скидку в $10 при покупке товаров для животных — для этого нужно использовать промокод LOKI («Локи» — кличка собаки главы компании).

Также в рамках челленджа в честь памяти актрисы Бетти Уайт, которая скончалась 31 декабря 2021 года, сервис доставки переведёт $50 тыс. в местные приюты для животных.

Ранее Uber Eats доставил еду астронавтам — заказ на Международную космическую станцию (МКС) привёз японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который полетел на станцию в качестве туриста.