У «Яндекс Еды» появился AI-ассистент

В сервисе «Яндекс Еда» появился ассистент «Еда AI», созданный на базе искусственного интеллекта. Он помогает пользователям подобрать ресторан для посещения или оформить доставку. Если гости выбрали место, можно сразу забронировать столик прямо в приложении. Ассистент предлагает варианты как по общим запросам — например, где позавтракать, и под конкретные сценарии — семейный обед, встреча с друзьями и другие.

Рекомендации подбираются персонально, на основе обновляемой базы данных ресторанов сервиса.

«Еда AI» работает на основе нейросети YandexGPT 5 Pro и RAG-платформы (Retrieval Augmented Generation — генерация с дополненной выборкой). Он не только обрабатывает запрос, но и анализирует его смысл, подключая сразу несколько поисковых механизмов и дополняя ответы контекстом. Это позволяет выдавать более точные и полезные рекомендации — например, не просто подборку ресторанов, где есть вегетарианские блюда, а в конкретном районе с желаемым уровнем цен и нужной атмосферой. Кроме того, AI-помощник учитывает описания ресторанов, отзывы пользователей, а также материалы медиа «Открытая кухня».

На старте «Еда AI» доступна в Москве и работает в бета-режиме. В будущем функциональность расширится на другие города. Ассистент будет учиться на основе взаимодействий с пользователями, чтобы со временем давать еще более точные и персонализированные рекомендации. Позже он также сможет помогать с заказом продуктов.