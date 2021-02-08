У Тюмени появится новый фирменный стиль

Тюмень планирует обновить фирменный стиль города. Новую концепцию представили дизайнеры из студии «Лайтшоп». Сами авторы пытались создать не туристический, а социально-экономический бренд областной столицы.

Создатели проекта говорят, что Тюмень — это город, с которого начинается Сибирь. Здесь живут успешные профессионалы и молодые специалисты: перспективные ученые, актеры, музыканты и начинающие стрит-арт художники. В Тюмени каждый может начать свою жизнь, путь к успеху, самосовершенствованию, традиции, семью и сохранить это в себе на долгие годы, говорится в видеопрезентации.

Дизайнеры разработали логотип и айдентику города: внешний вид уличных указателей, навигаторов, табличек на дома и кофейных стаканчиков.

Также в фирменном стиле представлен мерч: сумки, бейсболки и свитшоты. Для лого использовано изображение ладьи — символа мироздания и движения солнца по небу. Обсуждение проекта проходит в официальном сообществе Тюменской области во «ВКонтакте».

Свои бренды создают и развивают многие регионы России. Для продвижения внутреннего туризма государство выделит 1,3 млрд рублей. Развитием туристического бренда России займется новая некоммерческая организация. Ранее свой фирменный стиль представили республика Марий Эл и город Сочи.