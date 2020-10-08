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08.10.2020 в 05:40

У «Почты России» появился голосовой помощник на базе «Яндекса»

Ассистент уже обрабатывает 30% звонков в автоматическом режиме

«Почта России» внедрила голосового помощника для обработки запросов клиентов горячей линии. Ассистент работает на базе технологии Yandex SpeechKit, входящий в экосистему «Яндекса», сообщается в пресс-релизе компании.

Голосовой помощник активно обучается новым навыкам, и уже обслуживает запросы клиентов по 9 тематикам: помогает в поиске почтового отделения по всей России, отвечает на вопросы о режиме работы отделений, о статусах посылок и писем. На данный момент 30% обращений обрабатываются в автоматическом режиме. Время диалога с искусственным интеллектом (ИИ) сократилось в 2 раза: в среднем до 1,5 минут.

Проект по роботизации контактного центра реализовала компания «Авиационные Технологии Связи» на базе технологии Yandex SpeechKit облачной платформы Yandex.Cloud. В ИИ внедрен спецмодуль, который позволяет вести диалог с клиентом, приближенный к человеческому общению на уровне 92−95%. Благодаря модулю ассистент понимает цифры и латинские буквы в трек-номерах.

«Почта России»:

Диалог нашего голосового ассистента приближен к человеческому общению, мы проводим еженедельное обновление версии его искусственного интеллекта. С Yandex SpeechKit Почта России вышла на новый уровень по качеству обслуживания в контакт-центре, став быстрее и удобнее для наших клиентов.

Ранее «Почта России» сообщала о своих планах по цифровой трансформации. В частности, компания планирует развивать мобильное приложение и маркетплейс, оцифровку входящей почты и другие сервисы. На новые проекты выделено 1,5 млрд рублей.

Почта России голосовой помощник
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