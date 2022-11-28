Илон Маск анонсировал Twitter 2.0

Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск готовит глобальное обновление социальной сети. Он поделился слайдами презентации Twitter 2.0, которую показал на выступлении для сотрудников. Для масштабного апдейта Маск начал новый набор сотрудников после массовых увольнений.

В Twitter 2.0 появятся подписка Blue и публикация длинных твитов, а также будет переработан видеоконтент соцсети. Кроме того, добавится интерактивная реклама. Маск также упомянул в презентации новую систему платежей, но подробности пока неясны.

Одно из нововведений — шифрованные личные сообщения, которые будут разработаны совместно с создателем мессенджера Signal Мокси Марлинспайка. Ранее он уже работал в Twitter и активно предлагал внедрить шифрование, но руководство компании ему отказало. Также Маск заявлял, что намерен добавить в соцсеть звонки.

В презентации также отмечается, что на платформе стало меньше агрессии и фейковых аккаунтов.