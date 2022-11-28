Крупные бренды отказались от рекламы в Twitter из-за «хаоса» в соцсети

Крупные рекламодатели отказались от рекламы в Twitter. Многие представители компаний назвали причиной отказа от сотрудничества переполох и хаос, происходящий в соцсети. Об этом пишет FT.

Представитель одного из рекламных холдингов «большой четверки», куда входят Interpublic Group of Companies, Omnicom Group, французская Publicis Groupe и британская WPP, заявил изданию, что Маск создал совершенно уникальную ситуацию, которая привела к отказу крупнейших брендов от размещения в соцсети.

В частности, Маск, вставший во главе Twitter, уволил многих сотрудников рекламного отдела. В связи с этим многие бренды потеряли своих менеджеров, и, как следствие, обратную связь, что не позволяет теперь оценить эффективность своих размещений. Кроме того, они стали часто жаловаться на технические ошибки при отображении рекламы.

Многие приостановили размещения из-за подхода Маска к модерации контента. Собеседник издания рассказал, что Маск лично обзванивал руководителей некоторых крупных компаний, отчитывал и оскорблял их. Такое поведение заставило и другие бренды отказаться от сотрудничества с Twitter, чтобы избежать общения с его руководителем. Другой собеседник FT добавил, что Маск «отпугнул даже тех рекламодателей, которые верили в его успех».

«В компании творится переполох и хаос. Ничего подобного ранее не происходило. Никогда», — резюмировал собеседник издания.

Ранее рекламу с площадки уже убрали косметическая компания L'Oréal, автопроизводители General Motors и Stellantis, фармкомпании Gilead и Pfizer, производители пищевых продуктов General Mills и Mondelez International. После этого Маск провел серию звонков и встреч, на которых попытался успокоить рекламодателей. Он пообещал превратить соцсеть в «правдивую платформу» без фейковых аккаунтов.