Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+2
Поста
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Tvigle и «Фоксфорд» запустили приложение «Онлайн-школа»

21.11.2018 в 09:00

Занятия ориентированы на учеников с любым уровнем подготовки

Онлайн-видеосервис Tvigle и онлайн-школа «Фоксфорд» совместно создали приложение «Онлайн-школа» — образовательные курсы для учащихся. Занятия ориентированы на учеников с любым уровнем подготовки: они смогут подтянуть и углубить знания по предмету, а также качественно подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам с преподавателями ведущих вузов страны.

В приложении «Онлайн-школа» собраны записи популярных курсов «Фоксфорда» — крупнейшей онлайн-школы России. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих отечественных вузов.

Приложение доступно обладателям телевизоров LG, Samsung, Philips и Toshiba с поддержкой технологии Smart TV.

Онлайн-школа «Фоксфорд» создана в 2009 году. На сайте ученики изучают онлайн-курсы и занимаются с персональным репетитором по скайпу. Преподаватели «Фоксфорда» проводят курсы повышения квалификации для учителей и вебинары для родителей.

Tvigle — первый в России онлайн видеосервис со 100% лицензионным контентом, обширной партнерской сетью, облачной платформой хранения видео и приложениями для SMART TV, iOS и Android. Совокупный аудиторный охват — 25 млн уникальных пользователей в месяц, 60 млн просмотров видео в месяц, 30 тысяч единиц контента, более 8 тысяч сайтов партнерской сети.

С 2011 года кинотеатр активно наращивает свое присутствие на устройствах SMART TV, в том числе занимается IT-разработкой таких приложений для внешних клиентов. На данный момент существует более 15 подключенных вендоров и 15 различных тематических приложений.

На правах рекламы

Tvigle Foxford
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.