Tvigle и «Фоксфорд» запустили приложение «Онлайн-школа»

Онлайн-видеосервис Tvigle и онлайн-школа «Фоксфорд» совместно создали приложение «Онлайн-школа» — образовательные курсы для учащихся. Занятия ориентированы на учеников с любым уровнем подготовки: они смогут подтянуть и углубить знания по предмету, а также качественно подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам с преподавателями ведущих вузов страны.

В приложении «Онлайн-школа» собраны записи популярных курсов «Фоксфорда» — крупнейшей онлайн-школы России. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих отечественных вузов.

Приложение доступно обладателям телевизоров LG, Samsung, Philips и Toshiba с поддержкой технологии Smart TV.

Онлайн-школа «Фоксфорд» создана в 2009 году. На сайте ученики изучают онлайн-курсы и занимаются с персональным репетитором по скайпу. Преподаватели «Фоксфорда» проводят курсы повышения квалификации для учителей и вебинары для родителей.

Tvigle — первый в России онлайн видеосервис со 100% лицензионным контентом, обширной партнерской сетью, облачной платформой хранения видео и приложениями для SMART TV, iOS и Android. Совокупный аудиторный охват — 25 млн уникальных пользователей в месяц, 60 млн просмотров видео в месяц, 30 тысяч единиц контента, более 8 тысяч сайтов партнерской сети.

С 2011 года кинотеатр активно наращивает свое присутствие на устройствах SMART TV, в том числе занимается IT-разработкой таких приложений для внешних клиентов. На данный момент существует более 15 подключенных вендоров и 15 различных тематических приложений.

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