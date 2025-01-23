41% россиян считают телевидение основным источником информации

Популярность телевидения в качестве источника информации у россиян в четвертом квартале 2024 года выросла до 59%. Показатель на 3 п.п. выше, чем в третьем квартале 2024-го (56%), но на 2 п.п. ниже результата за четвертый квартал 2023 года (61%). При этом уровень доверия к телевизионной информации снизился на 2 п.п. — до 33% — по сравнению с предыдущим кварталом. Таковы данные исследовательского холдинга «Ромир», их приводит ТАСС.

«В декабре 2024 года доля тех, кто назвал телевидение основным источником информации, выросла до 41%, что сопоставимо с показателем третьего квартала 2024 года и незначительно ниже (минус 3 п.п.) показателя третьего квартала 2023 года (44%)», — говорится в исследовании.

Согласно опросу, онлайн-ресурсы становятся популярнее. В четвертом квартале прошлого года интернет как источник информации использовали 27% россиян, что на 4 п.п. больше, чем в третьем квартале. 12% опрошенных назвали онлайн-ресурсы главным источником информации. Доверие к ним увеличилось до 22%, в прошлом квартале оно составляло 20%.

Мессенджеры также становятся все популярнее, но доверие к ним не растет. В четвертом квартале 2024-го 34% респондентов для получения информации использовали Telegram. Число тех, кто считает Telegram основным источником информации, составило 18%, а уровень доверия к площадке не изменился по сравнению с прошлым кварталом и годом — 22%.

Как отмечают специалисты «Ромир», соцсеть «ВКонтакте» также стала популярнее, но пользователи меньше доверяют ей. В четвертом квартале прошлого года 19% опрошенных использовали эту соцсеть как источник информации. Всего 6% считают «ВКонтакте» главным источником информации, а уровень доверия к соцсети упал до 12% с 14% в третьем квартале.

Американский видеосервис YouTube сохраняет свои позиции, хотя темпы роста его популярности замедлились. В четвертом квартале 2024 года 18% респондентов указали YouTube как источник информации, что соответствует показателям третьего квартала. Но лишь 6% опрошенных считают его основным источником, а уровень доверия к сервису снизился с 16% в третьем квартале до 14%.