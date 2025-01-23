Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.01.2025 в 10:25

41% россиян считают телевидение основным источником информации

34% респондентов для получения информации используют Telegram

4

Популярность телевидения в качестве источника информации у россиян в четвертом квартале 2024 года выросла до 59%. Показатель на 3 п.п. выше, чем в третьем квартале 2024-го (56%), но на 2 п.п. ниже результата за четвертый квартал 2023 года (61%). При этом уровень доверия к телевизионной информации снизился на 2 п.п. — до 33% — по сравнению с предыдущим кварталом. Таковы данные исследовательского холдинга «Ромир», их приводит ТАСС.

«В декабре 2024 года доля тех, кто назвал телевидение основным источником информации, выросла до 41%, что сопоставимо с показателем третьего квартала 2024 года и незначительно ниже (минус 3 п.п.) показателя третьего квартала 2023 года (44%)», — говорится в исследовании.

Согласно опросу, онлайн-ресурсы становятся популярнее. В четвертом квартале прошлого года интернет как источник информации использовали 27% россиян, что на 4 п.п. больше, чем в третьем квартале. 12% опрошенных назвали онлайн-ресурсы главным источником информации. Доверие к ним увеличилось до 22%, в прошлом квартале оно составляло 20%.

Мессенджеры также становятся все популярнее, но доверие к ним не растет. В четвертом квартале 2024-го 34% респондентов для получения информации использовали Telegram. Число тех, кто считает Telegram основным источником информации, составило 18%, а уровень доверия к площадке не изменился по сравнению с прошлым кварталом и годом — 22%.

Как отмечают специалисты «Ромир», соцсеть «ВКонтакте» также стала популярнее, но пользователи меньше доверяют ей. В четвертом квартале прошлого года 19% опрошенных использовали эту соцсеть как источник информации. Всего 6% считают «ВКонтакте» главным источником информации, а уровень доверия к соцсети упал до 12% с 14% в третьем квартале.

Американский видеосервис YouTube сохраняет свои позиции, хотя темпы роста его популярности замедлились. В четвертом квартале 2024 года 18% респондентов указали YouTube как источник информации, что соответствует показателям третьего квартала. Но лишь 6% опрошенных считают его основным источником, а уровень доверия к сервису снизился с 16% в третьем квартале до 14%.

Ромир ТВ исследование
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.