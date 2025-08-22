ТВ-3 и Bubble запускают серию комиксов по мотивам сериалов телеканала

Телеканал ТВ-3 и издательство Bubble выпустят комиксы по мотивам сериалов «Кордон», «Ронин» и «Лиса». Проект позволит главным и второстепенным персонажам продолжить свои истории на страницах графических романов.

Каждый комикс будет самостоятельным произведением со своим сюжетом и визуальным стилем, одновременно сохраняя связь с телевизионными сюжетными линиями. Герои заживут параллельной жизнью.

Кульминацией станет масштабный комикс-кроссовер, в котором персонажи всех трех сериалов встретятся и завершат общую сюжетную линию. Такое объединение создаст уникальный опыт для читателей и зрителей, уверены авторы проекта.

По словам главного редактора Bubble Романа Коткова, комиксы помогают работать с историями, которые затратно экранизировать, а перенос сюжетов в графический формат создаст новые арки персонажей.

Директор по маркетингу ТВ-3 Елена Голдаева отметила, что благодаря проекту зрители смогут глубже погружаться в истории героев. Сценарист Bubble Алексей Волков добавил, что три отдельных выпуска и финальный кроссовер формируют мини-серию, которая при заинтересованности читателей может расшириться.

Работа над проектом уже ведется: сценаристы и художники ТВ-3 и Bubble разрабатывают сюжетные линии и визуальную концепцию. Широкой аудитории комиксы станут доступными в 2025 году.