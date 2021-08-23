Выручка туроператоров упала на треть по сравнению с допандемийными показателями

В летнем сезоне 2021 года туроператоры не смогли достичь допандемийных показателей, пишет «Коммерсантъ». Продажи туристических пакетов оказались в два раза ниже, чем в 2019 году, рассказали изданию в Tez Tour и «Интуристе». Выручка индустрии по итогам сезона может сократиться на 30−35% по сравнению с 2019 годом, оценивает представитель Национальной сети турагентств Игорь Блинов.

В Tez Tour считают, что на снижение продаж повлияло позднее открытие для массового отдыха Турции в конце июня, а также закрытие традиционно востребованных направлений, например, Италии и Испании. Также среди негативных факторов в «Интуристе» называют невозможность летать в открытые страны из регионов в течение длительного времени.

Главным туристическим направлением летом 2021 года стала Турция — на нее пришлось 52% всех бронирований, отмечают в Travelata.ru, это на 3 процентных пункта ниже показателей 2019 года.

При этом в Level.Travel отмечают, что в августе выручка компании вышла на уровень августа 2019 года, этому способствовало открытие более дорогих направлений, таких как Мексика, ОАЭ, Куба и Мальдивы. Также участники рынка выделяют Абхазию — ее доля за два года выросла с 1% до 4%, свидетельствуют данные Level.Travel. В «Интуристе» поясняют, что это связано с более мягкими ограничениями во время пандемии.

Одновременно с этим вырос спрос отдых внутри страны. По данным Travelata.ru, на российские курорты пришлось 29% бронирований по сравнению с 8% год назад. Представитель «Интуриста» говорит о шестикратном росте продаж туров по России. В туроператоре «Дельфин» рассчитывают, что продажи по итогам лета 2021 года превысят показатели 2019 года на 15%: по его словам. это связано с ростом показателей в мае и июня, когда спрос поддерживала программа туристического кешбэка.

С июля рост заболеваемости и новые ограничения снизили туристическую активность: в «Дельфине» отмечают снижение продаж туров в Краснодарский край на 35−40% по сравнению с июлем 2019 года. По прогнозу компании, регион примет 15−16 млн путешественников в этом году, Крым — 7−8 млн, что является максимальным значением для полуострова из-за ограниченных возможностей размещения.

Затраты россиян на летний отдых при этом выросли: по оценке Travelata.ru, средний чек при бронировании в летние месяцы составил 96 тыс. руб., что на 9% выше, чем два года назад. Средняя стоимость турпакета по России выросла на 15%, до 54 тыс. руб., в Турцию — на 17,4%, до 108 тыс. руб. Эксперты считают, что это может быть связано с ростом высокобюджетных средств размещения: в России такие объекты оказались в дефиците, а в Турции низкобюджетные отели не смогли оперативно возобновить прием туристов.

Согласно исследованию Сбербанка и ВТБ, в новогодние праздники люди стали больше путешествовать по России. Хотя расходы на проживание в отелях упали, объем трат в этом сегменте внутри страны вырос на 5,8% год к году. В целом траты на развлечения и путешествия за это время превысили 22,5 млрд руб., что на 2,3% выше значений новогодних праздников 2020 года.