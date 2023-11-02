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02.11.2023 в 10:10

Турецкая сеть ресторанов Big Сhefs планирует выйти на российский рынок в 2024 году

В течение года компания намерена запустить до 10 заведений в стране

Сеть турецких ресторанов Big Сhefs в 2024 году рассчитывает выйти на рынок России. За год компания планирует открыть до 10 ресторанов в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладельца REC + retail group Наталию Кермедчиеву.

По словам эксперта, Big Сhefs — «достаточно известный в мире оператор», заведения сети работают в том числе в странах СНГ. Сейчас у компании около 130 ресторанов, уточнила собеседница агентства.

Как указано на сайте Big Сhefs, первый ресторан компании был открыт в 2007 году в Анкаре. Сеть специализируется на традиционных блюдах Турции и мировой кухне.

Заведения бренда представлены во многих городах Турции, включая Стамбул, Измир, Анталию, Бодрум. Кроме того, рестораны Big Сhefs работают в Германии, Азербайджане, Казахстане, Арабских Эмиратах, Кувейте и Саудовской Аравии.

Турция Кафе и рестораны Big Сhefs
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