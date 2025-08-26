ТЦ в России могут остановить эскалаторы из-за правового пробела

Союз торговых центров (СТЦ) России направил в Ростехнадзор запрос на разъяснение порядка эксплуатации эскалаторов и траволаторов после 1 сентября 2025 года. В этот день истекает срок действия всех освидетельствований, выданных в период до сентября 2024-го. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В письме СТЦ от 21 августа отмечается, что после вступления новых норм прежняя система аттестации организаций, проводивших освидетельствование, была отменена, а новая так и не заработала. В результате владельцы ТЦ оказались в ситуации, когда обязаны проводить проверки, но фактически не могут этого сделать.

Вице-президент СТЦ Павел Люлин заявил, что юридически эксплуатация эскалаторов с сентября станет невозможной, и владельцы будут вынуждены останавливать их работу. По его словам, это грозит социальным напряжением и рисками для арендаторов.

По оценкам NF PM, в России насчитывается около 2 тыс. профессиональных торговых комплексов, где эксплуатируются десятки эскалаторов. Их остановка может создать серьезные неудобства для посетителей и снизить привлекательность ТЦ.

В Ростехнадзоре изданию сообщили, что рассматривают обращение и дадут ответ позже.

После выхода материала «Ъ» официальный представитель ведомства Андрей Виль в своем Telegram-канале заявил, что Ростехнадзор не прогнозирует приостановку работы эскалаторов в российских торговых центрах с 1 сентября в связи с введением новых правил технического освидетельствования. По его словам, механизм функционирует, а ответственность за возможные остановки будет лежать исключительно на эксплуатирующих организациях.

Ранее сообщалось, что локальные fashion-бренды уходят из московских ТЦ. Конкуренция и рост арендных ставок приводят к закрытию магазинов одежды.

По данным консалтинговой компании CMWP, к концу 2026 года в Москве планируют открыть всего 76 тыс. кв. м торговых центров, что на 70% меньше прошлогоднего показателя.