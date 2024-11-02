ЦУМ запустил виртуальную примерочную

Московский ЦУМ заключил стратегическое партнёрство с компанией VRTech, разрабатывающей решения в области VR-технологий и искусственного интеллекта. Стороны создали виртуальную примерочную Dresscode. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VRTech.

Dresscode — это цифровая платформа, объединяющая онлайн- и офлайн-пространства. Примерить образы на интерактивном экране может любой желающий на пятом этаже ЦУМа.

Для онлайн-примерки доступно больше 15 тыс. товаров брендов. Клиенту нужно сделать селфи, указать параметры своей фигуры и выбрать желаемый образ. Dresscode создаёт готовый образ, клиент может посмотреть на себя со стороны и купить понравившиеся товары. В дальнейшем функционал платформы расширят.