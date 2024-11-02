ЦУМ запустил виртуальную примерочную

Московский ЦУМ заключил стратегическое партнёрство с компанией VRTech, разрабатывающей решения в области VR-технологий и искусственного интеллекта. Стороны создали виртуальную примерочную Dresscode. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VRTech.
Dresscode — это цифровая платформа, объединяющая онлайн- и офлайн-пространства. Примерить образы на интерактивном экране может любой желающий на пятом этаже ЦУМа.
Для онлайн-примерки доступно больше 15 тыс. товаров брендов. Клиенту нужно сделать селфи, указать параметры своей фигуры и выбрать желаемый образ. Dresscode создаёт готовый образ, клиент может посмотреть на себя со стороны и купить понравившиеся товары. В дальнейшем функционал платформы расширят.
Александр Ларионов, технический директор VRTech:
VRTech обладает обширной экспертизой по созданию ИИ-моделей и нейросетевым разработкам. У нас сильная команда, которая воплощает эти решения в жизнь с максимальной отдачей для партнёров. Dresscode — это не просто технологическое ноу-хау, а новый формат взаимодействия с покупателями, подчёркивающий высокий уровень бренда и его соответствие мировым трендам.