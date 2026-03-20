Минэк определил критерии блокировки работы самозанятых с заказчиками на платформах

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства, обязывающий цифровые платформы, такие как «Яндекс» и «Авито», блокировать взаимодействие компаний с самозанятыми при нарушении установленных критериев. Документ в ближайшее время планируется вынести на общественное обсуждение. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на копию текста инициативы.

Согласно проекту, ограничения будут применяться, если сотрудничество с компанией-заказчиком длится более шести месяцев, а ежемесячная нагрузка самозанятого превышает 160 часов, что эквивалентно 8-часовому рабочему дню при графике 5/2. В этом случае алгоритмы платформ временно перестанут показывать заказчика и исполнителя друг другу.

Блокировка будет действовать в течение двух календарных месяцев, после чего стороны смогут возобновить работу. При этом самозанятый сможет в этот период сотрудничать с другими заказчиками через платформу.

Меры затронут широкий круг отраслей, включая розничную и оптовую торговлю, строительство, складское хозяйство, транспорт, курьерские услуги, общепит, образование и здравоохранение, IT-сферу, сельское хозяйство, уборку и обслуживание зданий. Ограничения вводятся в рамках закона о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября 2026 года.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подчеркнули, что цель закона — «сформировать правовые условия для дальнейшего развития платформенной экономики в России». При этом важно установить такие параметры регулирования, которые не затронут тех, для кого работа на платформе является дополнительным источником дохода.

Эксперты, опрошенные Forbes, отмечают, что предложенные параметры выглядят компромиссными, однако предупреждают о рисках ошибочных блокировок и необходимости точной настройки алгоритмов.

По данным Росстата на конец 2025 года, потребность российского бизнеса в новых работниках опустилась до минимального уровня за последние шесть лет.