«Цифровой налог» для иностранных компаний может добавить в бюджет десятки миллиардов рублей

Правительство России планирует ввести «национальный цифровой налог» для иностранных IT-компаний, чтобы обязать их платить налог с прибыли по месту ее получения, а не по месту регистрации. Нововведение добавит в бюджет РФ десятки миллиардов рублей ежегодно, подсчитал замминистра финансов Алексей Сазанов, пишут «Известия».

Введение нового налога будет согласовано на международном уровне и включено в соглашения во избежание двойного налогообложения между странами. В результате международные IT-компании, заплатив налог по своим доходам в России, не будут обязаны платить его в стране своего налогового резидентства.

Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам» полагает, что несколько десятков миллиардов рублей, заявленных Сазановым, — слишком большая сумма. Так, Ассоциация коммуникационных агентств России в 2020 году оценила российский рынок интернет-рекламы в 215 млрд рублей, иностранные компании зарабатывают на рекламе на российском рынке порядка 100 млрд рублей. Налог на рекламу составляет 5%, власти рассчитывают, что зарубежные компании будут платить 3%. Таким образом, по подсчетам Делицина, ежегодная сумма налога составит 3 млрд рублей.

Ранее аналитики PwC подсчитали, что цифровой налог для зарубежных IТ-компаний в России могут составить от $53 млн до $103 млн в год. Они выяснили сумму, исходя из аналогичного налога во Франции. В 2019 году в стране ввели сборы для зарубежных IT-компаний в размере 3% от выручки, полученной на ее территории.

Напомним, в марте правительство предложило ввести новый налог для IT-компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Решение планировалось принять в середине года. Средства от «цифрового налога» пойдут на поддержку IT-отрасли.