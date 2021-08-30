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30.08.2021 в 11:52

Цифровой налог для зарубежных IТ-компаний может достичь $103 млн в год

Эксперты взяли за основу аналогичный налог во Франции

Все возможные налоговые сборы с иностранных IТ-компаний в России могут составить от $53 млн до $103 млн в год. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование аналитической компании PwC, которое она провела по заказу Минцифры. В ведомстве подтвердили, что «знакомы с исследованием», однако отказались от комментариев.

Аналитики расчитали возможный цифровой налог, исходя из аналогичного налога во Франции. В 2019 году в стране ввели сборы для зарубежных IT-компаний в размере 3% от выручки, полученной на ее территории. Оборот компании должен составлять более €750 млн, оборот во Франции — не менее €25 млн. Согласно исследованию PwC, за год в стране удалось собрать $415 млн.

При расчете для России аналитики учли:

  • число интернет-пользователей, которых в России в два раза больше, чем во Франции;
  • число российских компаний — по «неформальной оценке «Яндекса», на них приходится около 60% рынка, говорится в отчете;
  • средний чек пользователя платных функций Facebook, который в России в 5,6 раз меньше;
  • ВВП на душу населения — в России он ниже в 4,6 раз;
  • CRM (цена за 1 тыс. показов) на YouTube, этот показатель в России в три раза ниже, чем во Франции.

Также исследователи сравнили эффективную налоговую ставку российских и международных IТ-компаний в разных странах, которая отражает реальную налоговую нагрузку. Для «Яндекса» она составила 30%, для Alphabet (материнской компании Google) — 14% в целом и 10% за пределами США, Facebook — 16% и 8% соответственно, Apple — 16% и 14%.

В марте правительство предложило ввести новый налог для IT-компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Решение планировалось принять в середине года. Средства от «цифрового налога» пойдут на поддержку IT-отрасли.

Google Facebook Цифровой налог минцифры
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