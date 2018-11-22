С 11 по 14 декабря 2018 года в Доме Правительства Московской области состоится открытие выставки «Цифровая неделя в Подмосковье 2018: использование новейших технологий цифровизации в ведущих отраслях экономики и социальной сфере Российской Федерации». Организатор — ФГБУ «Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники» Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Предыдущее событие такого же формата — «Цифровая неделя в Государственной Думе Российской Федерации 2018» — вызвало широкий общественный резонанс и позитивную оценку представителей депутатского корпуса, выступивших с инициативой развития Цифровых недель в регионах.

В работе Цифровой недели в Подмосковье 2018 примут участие главы городских округов и муниципальных районов Московской области, а также представители всех областей-субъектов ЦФО. Основная цель — разностороннее информирование руководителей, отвечающих за выполнение задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», о новейших мировых трендах технологий цифровизации в государственном управлении, действующих отраслях экономики и в сферах ЖКХ, здравоохранения, безопасности, экологии, государственных и муниципальных услуг, концепции Умных городов. Изучение и обмен между регионами положительным опытом использования современных технологий и платформенных решений позволит эффективнее планировать их внедрение.

Передовые отечественные и зарубежные компании представят технологические решения и разработки на базе прорывных информационно-коммуникационных технологий в государственном секторе, социальной сфере и бизнес-проектах в целях укрепления международного сотрудничества в указанных областях.

На выставке будут проведены пленарное заседание, панельные дискуссии и обучающие семинары, в рамках которых участники обсудят актуальные вопросы развития цифровых технологий.

Будут раскрыты основные принципы следующих направлений: