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18+
25.08.2022 в 05:40

Церемония вручения ТЭФИ в 2022 году не состоится

Решение связано с событиями на Украине

В этом году церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ не состоится. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает «Интерфакс».

«В этом году ТЭФИ не состоится. „ТЭФИ-Регион“ (всероссийский телевизионный конкурс) состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа», — сказал он.

Ранее Швыдкой сообщал, что церемония отложена до окончания специальной военной операции на Украине. По его мнению, развлекательное мероприятие в нынешнее время является неуместным. При этом, он выразил надежду на то, что церемония состоится «в обозримом будущем».

Премия учреждена фондом «Академия Российского телевидения» в декабре 1994 года. Её лауреатам вручают бронзовые статуэтки «Орфей» работы Эрнста Неизвестного. Последняя церемония вручения состоялась в октябре 2019 года. С тех пор церемония неоднократно переносилась из-за пандемии.

ТЭФИ
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