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13.11.2024 в 09:10

Генпрокуратура проверит цены на молоко

Ранее крупные молочные производители предупредили торговые сети о росте стоимости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко после сообщений о повышении его стоимости производителями. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что проверка проходит с привлечением Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минсельхоза и Минпромторга.

«По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан», — подытожили в ведомстве.

12 ноября «Ведомости» сообщали, что один из ведущих производителей молочных продуктов «Вимм-Билль-Данн», принадлежащий PepsiCo, уведомил торговые сети об увеличении отпускных цен на питьевое молоко с 1 ноября. Речь шла о повышении на 3,4%.

Ранее другой крупный игрок на молочном рынке России направил ретейлерам предупреждение о повышении стоимости. С 1 октября компания «Экомилк» на 10% увеличила отпускные цены на молоко для торговых сетей.

Молоко Генеральный прокурор Игорь Краснов Цены на молоко
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