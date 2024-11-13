Генпрокуратура проверит цены на молоко

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко после сообщений о повышении его стоимости производителями. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что проверка проходит с привлечением Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минсельхоза и Минпромторга.

«По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан», — подытожили в ведомстве.

12 ноября «Ведомости» сообщали, что один из ведущих производителей молочных продуктов «Вимм-Билль-Данн», принадлежащий PepsiCo, уведомил торговые сети об увеличении отпускных цен на питьевое молоко с 1 ноября. Речь шла о повышении на 3,4%.

Ранее другой крупный игрок на молочном рынке России направил ретейлерам предупреждение о повышении стоимости. С 1 октября компания «Экомилк» на 10% увеличила отпускные цены на молоко для торговых сетей.