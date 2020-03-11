Цены на лекарства и алкоголь могут вырасти из-за падения рубля

В ближайшие три месяца из-за падения курса рубля может произойти подорожание лекарств и алкоголя примерно на 30%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова. Речь идет о препаратах, для которых используется зарубежное сырье, а также об импортном алкоголе.

Как говорит Беспалов, пока сложно оценить динамику роста цен, поскольку это зависит от того, на каком уровне утвердится курс рубля, а также насколько подорожает китайское сырье из-за возникшего дефицита.

Проблема с субстанциями из Китая связана с эпидемией коронавирусной инфекции, выявленной в стране в конце прошлого года. Из-за вспышки заболевания власти КНР продлили новогодние каникулы и приостановили работу некоторых предприятий. Из-за перерывов в поставках российские производители были вынуждены искать новых поставщиков, и замена субстанций может стать фактором для роста цен.

Владельцы аптечных сетей также не исключают возможность роста закупочных цен на лекарства. В первую очередь это коснется препаратов, которые не входят в перечень жизненно необходимых. Цены на них устанавливает производитель, а не государство, и они зависят от стоимости сырья, которое подорожает из-за изменения курса валют.

Гендиректор «Ладога Дистрибьюшен» (водка «Царская», виски Glen Moray и др.) Сергей Клюшкин прогнозирует рост цен на алкоголь в том случае, если падение рубля будет иметь долгосрочный характер. Запасы товара позволят держать цены на прежнем уровне на протяжении трех месяцев. Также он предположил, что рост стоимости товара не будет превышать разницы в курсе валют.