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18+
14.08.2023 в 18:37

Центробанк проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

14 августа курс доллара превысил 100 руб.

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15 августа пройдёт внеочередное заседание Совета директоров Банка России по вопросу о ключевой ставке, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Впервые с 23 марта курс доллара на Московской бирже превысил 100 руб., а евро — 111 руб. После новости о заседании доллар упал до 99,52 руб. по состоянию на 17:26 по мск.

Центробанк 14 августа допустил увеличение ключевой ставки в будущем для ужесточения денежно-кредитной политики и возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году. По оценкам экспертов, ставка может повыситься как до 10%, так и до 15%.

Ранее стало известно, что Минфин и Банк России изменили стратегию финансовой грамотности населения до 2030 года. Ранее внимание было сосредоточено на молодежи, новая предназначена для более старших категорий граждан. Политика изменена, поскольку взрослое население оказывает больше влияния на экономику и социальную сферу.

ЦБ курс доллара Российский рубль Курс рубля Центральный банк России
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