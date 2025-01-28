Минтранс обязал авиакомпании сформировать ценовые политики к сентябрю 2025 года

Российские авиакомпании должны к сентябрю этого года иметь внутренний документ, обосновывающий их ценовую политику. Его отсутствие будет считаться нарушением, пишут «Известия».

Минтранс и ФАС направили авиаперевозчикам рекомендации по формированию положений коммерческих политик. Так, «Аэрофлот» и S7 Airlines задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не меньше 60%, а доля билетов, продаваемых по максимальному тарифу, будет меньше 2,5%. Авиакомпании также включили в ценовые политики инициативные льготные программы для отдельных категорий людей. ФАС эти документы согласовала. Сейчас ведомство изучает коммерческие политики 15 авиакомпаний, в том числе «Победы», «Уральских авиалиний», NordWind и других.

По словам экспертов, потолок цен на авиабилеты коммерческими политиками не ограничивается. Цель — сделать ценообразование более умеренным, в результате перелеты в экономклассе станут доступнее.

В конце прошлого года в России предложили запретить овербукинг на авиарейсах. Инициативу выдвинул сенатор Айрат Гибатдинов.