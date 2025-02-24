Безопасность и надежность стали главными ценностями для россиян при выборе заведений общепита

При выборе заведений общественного питания для россиян ключевыми ценностями являются безопасность, надежность и честность. В 2024 году HoReCa стала чаще ассоциироваться у потребителей с социальным статусом, патриотизмом и просвещением, и реже — с привлекательностью, финансовым благополучием и простотой. Об этом говорится в исследовании «Ромир», которое есть в распоряжении Sostav.

Количественный анализ показал, что безопасность (42%) и надежность (37%) оставались наиболее важными факторами при выборе заведений общепита для опрошенных в прошлом году. За ними следуют честность (34%), привлекательность (33%, снижение на 4 процентных пункта (п.п.) относительно 2023 года), семья (30%), финансовое благополучие (29%, минус 4 п.п.), забота об окружающей среде (27%), экономия и бережливость (25%), социальный статус (23%, рост на 3 п.п.).

Респонденты 25−34 лет чаще выделяли просвещение и бунтарство, 35−44 лет — вдохновение, а те, кто старше 56 лет, — финансовое благополучие. Безопасность остается важной ценностью для возрастной группы 45−55 лет. Мужчины значительно чаще отмечали важность простоты.

Среди бургерных сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», Burger King и Rostic’s позиционируются как семейные, экономные и простые заведения. «Вкусно — и точка» выделяется высоким уровнем надежности, Black Star Burger ассоциируется с новаторством, статусом, азартностью и бунтарством, а Farsh — с патриотизмом.

Среди пиццерий «Додо Пицца» — единственная сеть, которая в большей степени ассоциируется с привлекательностью, семейностью и добротой. «Папа Джонс» воспринимается как бунтарский бренд, «Доминос» — как просвещенный, «Ташир Пицца» — как азартный и одухотворяющий.

Среди кофеен «Шоколадница» имеет наиболее яркий имидж: привлекательная, семейная, финансово благополучная, творческая и вдохновляющая. One Price Coffee воспринимается как бережливая, добрая и вдохновляющая сеть, «Кофемания» — как привлекательная и страстная, Coffee Like и Cofix — как творческие, «Даблби» и «Дринкит» — как вдохновляющие и просвещенные, Surf Coffee — как страстная и бунтарская.

В сегменте кулинарии Subway ассоциируется с простотой, самостоятельностью и увлеченностью, StarDogs — с одухотворенностью и просвещением. «Донер 24» и «Vлаваше» воспринимаются как экономные и бережливые сети, Prime — как социально ответственная и вдохновляющая, «Хлебница» и «Буханка» — как безопасные, надежные и добрые. «Хлебница» также ассоциируется со справедливостью, French Bakery — со справедливостью и бунтарством.

Суши-рестораны часто связывают с финансовым благополучием (Il Patio, «Планета Суши», «Якитория»), новаторством («Якитория», «Тануки») и статусностью (Il Patio, «Якитория», «Тануки»). «Планета Суши» у опрошенных также ассоциируется с самостоятельностью и творчеством, «Якитория» — с увлеченностью, а «Тануки» — со страстью и одухотворением.

Сети «Крошка Картошка», «Теремок» и «Му-му» воспринимаются у россиян как семейные и добрые бренды. «Крошка Картошка» ассоциируется с патриотизмом и простотой, «Теремок» — с патриотизмом, «Му-му» — с экономией и бережливостью.

Маргарита Абрамкина, директор по работе с клиентами «Ромир»: Рынок HoReCa сталкивается с нарастающей конкуренцией, что делает необходимым поиск уникальных ниш для успешного существования бизнеса. Исследование «Ромир» подчеркивает важность ценностных ориентиров, таких как безопасность, надежность и честность, которые остаются приоритетными для потребителей. Важно, чтобы сетевые заведения не только соответствовали этим базовым ценностям, но и развивали уникальные предложения, основанные на справедливости, доброте и оптимизме. Это позволит им выделяться на фоне конкурентов и привлекать внимание целевой аудитории, создавая лояльность и доверие.

По индексу заметности на рынке HoReCa (доля населения, знакомого с брендом) первое место в 2024 году занимала «Крошка Картошка» с показателем 52% (прирост на 1 п.п. по сравнению с 2023 годом). Рост заметности продемонстрировали «Планета Суши» (плюс 1 п.п., до 42%), «Теремок» (плюс 2 п.п., до 39%), «Хлебница» (на 2 п.п., до 34%), «Тануки» (на 2 п.п., до 33%), «Му-му» (на 2 п.п., до 29%). Также увеличили заметность ll Patio (плюс 3 п.п., до 29%), Stardogs (плюс 2 п.п., до 22%), «Донер 42» (плюс 4 п.п., до 19%), «Буханка» (на 2 пункта, до 18%) и Prime (на 3 п.п., до 16%).

Сети «Суши Wok», «Якитория» и Subway сохранили свои позиции на уровне 2023 года — 44, 36 и 46% соответственно. В 2024 году в оценку рейтинга также включили «Vлаваше» (индекс заметности равен 19%), «Хлебник» (19%) и French Baker (13%).

Сеть «Додо Пицца» лидировала по индексу заметности среди пиццерий (показатель вырос на 2 п.п., до 75%). Положительная динамика наблюдалась у компаний «Папа Джонс» (индекс увеличился на 3 п.п., до 44%), «Доминос» (плюс 2 п.п., до 31%) и «Ташир Пицца» (плюс 3 п.п., до 31%).

В рейтинге индекса заметности среди кофеен лидировала сеть «Шоколадница» с показателем 62% (плюс 2 п.п. по сравнению с 2023 годом). За ней следуют «Кофемания» (плюс 1 п.п., до 37%), Coffee Like (плюс 3 п.п., до 30%), Stars Coffee (плюс 2 п.п., до 22%), Cofix (плюс 1 п.п., до 21%), One Price Coffee (плюс 2 п.п., до 19%), «Даблби» (плюс 3 п.п., до 16%) и «Дринкит» (плюс 2 п.п., до 12%). Показатели Surf Coffee и «Правда Кофе» составили 19 и 16% соответственно.