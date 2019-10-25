ЦБ впервые за два года снизил ключевую ставку на полпункта

Совет директоров Центрального банка РФ в четвертый раз за год понизил ключевую ставку, на этот раз снижение составило рекордные полпункта, сообщается на сайте регулятора.

Как отмечает РБК, 23 из 40 экспертов, к которым обратилось издание Bloomberg, предполагали, что ставка составит 6,75%, а 17 оставшихся специалистов прогнозировали снижение до 6,5%. Неделей ранее руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина, общаясь с журналистами канала CNBC, говорила о готовности проводить более мягкую денежно-кредитную политику.

ЦБ также снизил прогноз годовой инфляции с 4−4,5 до 3,2−3,7% по итогам 2019 года. Снижены и прогнозы по росту цен в 2020 году — ранее речь шла об инфляции 4% годовых, а теперь — о диапазоне от 3,5% до 4%.

Уже с июня текущего года ЦБ несколько заседаний подряд снижал ключевую ставку шагами по 0,25 п.п. В сентябре снижение составило 7%. На эти меры регулятор был вынужден пойти из-за сильного замедления инфляции. Из-за повышения НДС говорилось о росте цен на 505,5%, а по факту к октябрю он составил 4%.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка: Более быстрое снижение ключевой ставки улучшает потенциал роста кредитных рынков на 2020 год и отчасти нивелирует меры макропруденциального контроля в сегменте розничного кредитования, поэтому благодаря этому решению мы чувствуем больший комфорт с точки зрения объемов и качества кредитного спроса.



Хотя решение ЦБ имеет объяснение в свете снижения инфляционных рисков на фоне жесткой бюджетной политики, нельзя сказать, что такое решение было ожидаемым еще месяц назад и тем более полгода назад. Это значит, что мы должны будем менять свою стратегию на рынках привлечения, чтобы избежать давления на маржу.

Последний год показывает, что даже в развитых странах, которые традиционно создавали стержень мировой экономической политики, денежные власти вынуждены резко менять свои приоритеты — если еще в конце 2018 года ФРС планировала продолжить повышение процентной ставки, то с середины 2019 года перешла к снижению ставок. ЦБ РФ к концу 2018 года повысил свою ставку до 7,75%, и в начале 2019 года ничто не предвещало, что она может быть существенно ниже этого значения. Сам регулятор полагал, что инфляция вернется к 4% ориентиру только в 2020, а теперь в базовом сценарии инфляция может составить 3,0−3,5% уже в конце этого года. Ситуация в экономике стала менее предсказуема и Центральные банки, в том числе и ЦБ РФ, гибко подстраиваются под эту реальность.

Ранее ЦБ предупреждал, что появление криптовалют Telegram и Facebook могут вызвать всплеск мошенничества в соцсетях. За первые три квартала выявлено более двух тысяч организаций, действовавших на финансовом рынке нелегально.