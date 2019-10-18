ЦБ: Появление криптовалют Telegram и Facebook могут вызвать всплеск мошенничества в соцсетях

Банк России ожидает всплеска мошенничества с запуском криптовалют Gram и Libra от Telegram и Facebook. В частности, мошенники могут начать применять технологию Deepfake, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.

В целом за первые три квартала ЦБ выявил 2165 организаций, действовавших на финансовом рынке нелегально. Если на рынок выйдут со своими валютами Telegram и Facebook, то, скорее всего, мошенники будут активно предлагать свои псевдокриптовалюты под видом Gram и Libra. В действиях кибермошенников активно применяется социальная инженерия, также, как и в деятельности финансовых пирамид. При этом старшее поколение вовлекают в деятельность финансовых пирамид через классические схемы, а молодежи, особенно которая проживает в крупных городах, зачастую предлагают вложения в инвестиционные проекты — это может быть не только криптовалюта, но и классические или псевдоклассические бизнесы, связанные, например, с выращиванием сельхозкультур.

Лях рассказал о попытке мошенников совмещать «модные» технологии и старый узнаваемый бренд. Так, в одной из финансовых пирамид мошенники попытались объединить биткоин и МММ. В частности, людям предлагали вернуть денежные средства, потерянные от инвестирования в МММ и в другие финансовые пирамиды. При этом вернуть вложения обещали в биткоинах.

В Банке России считают возможным в скором времени применение кибермошенниками технологии Deepfake, которая позволяет «оживить» фотографию, «заставив» ее говорить то, что хочет мошенник. Это особенно актуально на волне популярности видеозвонков через различные мессенджеры. Глава департамента ЦБ надеется, что инструменты, которые создаются для борьбы с Deepfake, будут применимы и для борьбы с такими мошенниками. Кроме того, необходимо предупреждать о возможных рисках и граждан, и финансовые организации.

За девять месяцев 2019 года Центробанк выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид. По словам Ляха, россияне чаще стали сами информировать ЦБ о новых финпирамидах, нередко на начальных стадиях. Этому способствуют рекламные модели организаций, распространяющих информацию через интернет. Кроме того, отметил Лях, россияне в таких рискованных финансовых структурах стали участвовать реже.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных. Примерно 1,5 тыс. из всех утечек — это базы кредитно-финансовых организаций. Самым популярным видом мошенничества в 2018 году стала социальная инженерия: почти все случаи хищения денежных средств со счетов физлиц (97%) были связаны с именно с ней.