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24.01.2019 в 13:10

ЦБ создаст систему платежей без карт и наличных

Оплата по QR-коду добавит к нынешним способам оплаты другие возможности

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Depositphotos

Центробанк работает над созданием Системы быстрых платежей (СБП), которая добавит к нынешним способам оплаты другие возможности. Это поможет снизить монопольное положение ряда игроков на рынке приема карт в торговых точках, сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-президента «ФК Открытие» Александра Дынина.

Самый простой вариант — покупатель с помощью мобильного приложения сканирует наклейку с QR-кодом, в который зашиты реквизиты счета продавца. Покупатель вводит сумму покупки и подтверждает списание средств, СБП обработает операцию и переведет средства на счет магазина, и продавец получит уведомление о зачислении денег. Другой вариант: на кассе высвечивается динамический QR-код — покупатель его сканирует и подтверждает платеж. Так работают китайские Alipay и WeChat Pay.

Оплата по QR-коду будет дешевле, чем картой: не будет как минимум затрат на выпуск карт. Какие-то комиссии для торговых точек все равно останутся, но будут ниже, как и затраты на инфраструктуру. Исчезнет и понятие банка-эквайера — в его роли выступит банк, где на расчетном обслуживании находится магазин.

Кроме того, оплата в торговых точках через СБП создаст более конкурентные условия и перераспределит доли игроков в эквайринге, уверен Дынин. Сейчас Сбрербанк занимает шестое место среди эквайеров мира, а в России он безоговорочный лидер: обрабатывает половину всех покупок по картам. За счет большего распространения своих карт (примерно 50% рынка) Сбербанк может предлагать тарифы ниже, чем остальные, жалуются банкиры.

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