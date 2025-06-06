ЦБ снизил ключевую ставку до 20%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 21% до 20% годовых, сообщается на сайте регулятора. Это первое смягчение денежно-кредитной политики после продолжительного периода действия высокой ключевой ставки.

В ЦБ отмечают, что текущее устойчивое инфляционное давление продолжает снижаться, несмотря на то, что внутренний спрос по-прежнему превышает возможности экономики по расширению предложения товаров и услуг. Российская экономика постепенно возвращается к «траектории сбалансированного роста».

Банк России подчеркнул, что сохранит жесткие денежно-кредитные условия настолько долго, насколько это потребуется для возвращения инфляции к целевому уровню в 4% в 2026 году. Решения по дальнейшим изменениям ключевой ставки будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция, достигнув целевого уровня в 4% в 2026 году, будет находиться вблизи этой отметки в дальнейшем.

В апреле 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,2% против 8,2% в первом квартале, а базовая инфляция замедлилась до 4,4%. Оперативные данные за май указывают на дальнейшее ослабление инфляционного давления, несмотря на волатильность отдельных товарных позиций. На 2 июня годовая инфляция замедлилась до 9,8%, при этом наиболее заметное снижение зафиксировано в сегменте непродовольственных товаров.

Ситуация на рынке труда с момента апрельского заседания ЦБ заметных изменений не претерпела — уровень безработицы остается на рекордно низком уровне. Результаты опросов показывают сокращение доли компаний, сталкивающихся с нехваткой персонала. В ряде отраслей продолжается снижение спроса на рабочую силу и ее перераспределение между секторами экономики.

Заработные платы по-прежнему растут высокими темпами, опережающими рост производительности труда, говорится в сообщении регулятора. Однако большинство компаний планируют проводить более сдержанную индексацию зарплат в 2025 году по сравнению с двумя предыдущими годами.