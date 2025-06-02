Годовая инфляция в России опустилась ниже 10%

За неделю с 20 по 26 мая 2025 года инфляция в России составила 0,06%. Рост потребительских цен уже четвертую неделю подряд остается ниже отметки в 0,1%. В годовом выражении инфляция впервые за продолжительное время опустилась ниже отметки в 10%. По состоянию на 26 мая показатель был на уровне 9,8%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата и мнения экспертов.

С начала мая потребительские цены выросли всего на 0,21%, а с начала года — на 3,34%. Основной вклад в замедление недельной инфляции внесло сезонное удешевление плодоовощной продукции: овощи подешевели в среднем на 0,8%, при этом цены на огурцы снизились на 9%. Однако аналитики подчеркивают, что фактор сезонности не является единственным — снижение темпов роста цен фиксируется и в годовой динамике.

Цены на непродовольственные товары также демонстрируют умеренное снижение. Сейчас индекс цен на непродовольственные товары находится в отрицательной зоне. Он снизился на 0,05%. В оптовом секторе продолжается дефляция: в апреле цены производителей промышленной продукции снизились на 1,4% после падения на 1,5% в марте. В годовом выражении рост оптовых цен замедлился до 2,7% по сравнению с 10% в начале года. Ключевыми драйверами стали удешевление продукции в добывающем секторе и слабая динамика в переработке.

Дополнительное давление на инфляцию оказывает укрепление рубля и снижение цен на импортные товары, значительная часть которых поступает из Китая — страны, где в последние месяцы наблюдается дефляция.

Тем не менее, рост цен на услуги сохраняется — в указанную неделю он составил 0,16%. Сектор услуг традиционно менее подвержен краткосрочным колебаниям, и его динамика рассматривается как отражение устойчивых инфляционных тенденций. По данным исследовательского центра «инФОМ», инфляционные ожидания остаются устойчивыми и составляют 13,4%.