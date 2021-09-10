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10.09.2021 в 13:40

ЦБ может создать платформу, на которой россияне смогут отзывать свои личные данные у бизнеса

Бизнес считает, что это сэкономит время и повысит продажи

Центробанк (ЦБ) и другие банки могут создать платформу, которая позволит россиянам отзывать согласие на обработку персональных данных — речь идет не только о портале госуслуг, но и о коммерческих организациях, сообщает РБК.

Создание платформы даст возможность бизнесу отслеживать, кто из клиентов дал или отозвал согласие на обработку данных. Также сами пользователи смогут управлять своими согласиями, пояснила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на обсуждении с бизнесом проекта «Основные направления развития финансового рынка России» (ОНРФР) на 2022 год и период 2023 и 2024 годов.

По словам Скоробогатовой, в рамках «Цифрового профиля» уже создана такая платформа, но сейчас она затрагивает только информацию с «Госуслуг». Система позволяет давать или отзывать согласия на использование персональных данных в банках: паспортных данных, адреса, ИНН, водительских прав, места работы, перечень имущества в собственности и другую информацию.

По словам Ярослава Шицле, руководителя направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», различные сферы бизнеса смогут получать персональные данные пользователей, еще не являющихся их клиентами.

Среди заинтересованных в проекте — «Сбербанк», ВТБ, «Промсвязьбанк», МКБ и «СКБ-банк», сообщили изданию представители организаций. Тарифы на платформе должны быть одинаковыми для всех участников рынка, подчеркнула Скоробогатова.

В МКБ заявили, что проект повысит эффективность продаж. В «Промсвязьбанке» отметили, что управление согласиями через отдельную платформу может стать удобным инструментом и для пользователей — так они смогут дистанционно отзывать свои согласия на обработку данных. В ВТБ полагают, что платформа сократит клиентский путь и ускорит процесс обслуживания клиентов.

В конце августа дочерняя структура Роскомнадзора объявила тендер на создание автоматизированной системы мониторинга нарушений прав субъектов персональных данных в интернете. Максимальная цена контракта от ФГУП «Главный радиочастотный центр» составила 41 млн руб., заявки принимаются до 13 сентября.

Персональные данные ЦБ РФ
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