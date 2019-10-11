Президент Сбербанка уверен в бесперспективности Libra в России

Президент Сбербанка Герман Греф сомневается в перспективах криптовалюты Facebook Libra в России, сообщает «Коммерсант».

По мнению главы Сбербанка, нет причин спешить с регулированием криптовалюты в России, он не видит угроз от криптовалюты Facebook для финансовой системы, в отличие от биткона и от других традиционных криптовалют.

Герман Греф: Будем ли мы использовать Libra? Боюсь, что нет, потому что скорее все-таки в России у большого количества игроков были свои планы в этой части… Я не верю ни в какие централизованные продвинутые системы… Я считаю, что нужно создавать условия для того, чтобы децентрализованные такого рода системы появлялись, все-таки сначала надо понаблюдать, как они будут развиваться.

Cобственная валюта Facebook должна быть представлена во второй половине 2020 года. Ранее о поддержке проекта заявляли десятки глобальных компаний, однако, правительство многих стран выразило сомнения по поводу законности стейблкоина и его негативного влияния на функционирование международной валютной системы. Не желая ссориться с властями четыре платежные компании Visa, Mastercard, PayPal и Stripe уже сообщили о возможном выходе из проекта.