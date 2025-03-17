ЦБ поддержал выдачу микрозаймов по биометрии

В Центробанке одобрили идентификацию по биометрии при онлайн-выдаче микрозаймов. Эта инициатива вошла в законопроект по борьбе с кибермошенничеством, который Госдума рассмотрит 18 марта, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Центробанка Алексея Гузнова.

В Минцифры пояснили, что подтверждать личность при выдаче микрозайма онлайн придется с помощью «Госуслуг» и по биометрии из ЕБС. Для получения кредитов очно биометрия не потребуется.

«Этот процесс позволяет лучше идентифицировать личность. Однако большинству компаний потребуется техническая доработка, поэтому меру стоит вводить с временным лагом», — отметил Гузнов.

Основная цель введения биометрии при выдаче микрозаймов онлайн — сделать невозможным оформление микрокредита без ведома человека. Мера усложнит доступ мошенников к финансовым услугам и снизит число случаев, когда займы оформляются с использованием чужих персональных данных.

Обязательная биометрия будет внедряться поэтапно, что позволит участникам рынка адаптировать свои процессы и технологии к новой системе, пообещали в Минцифры.

Ранее Минэкономразвития раскритиковало идею Минцифры внедрить биометрию для идентификации продавцов и покупателей на маркетплейсах. Там посчитали, что мера увеличит финансовую нагрузку на бизнес.