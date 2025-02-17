Минэкономразвития не поддержало идею авторизации на маркетплейсах по биометрии

Минэкономразвития раскритиковало идею Минцифры внедрить биометрию для идентификации продавцов и покупателей на маркетплейсах. Такая мера прописана в законопроекте, внесенном правительством в Госдуму в середине февраля, пишут «Ведомости».

В Минэкономразвития считают, что авторизация пользователей на маркетплейсах по биометрии увеличит финансовую нагрузку на бизнес. В ведомстве сообщили о низкой доступности нужных технологических решений, высокой стоимости осуществления такой аутентификации и необходимости обеспечить защищенное подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия.

В министерстве отметили, что маркетплейсы уже развивают механизмы защиты пользователей, в числе которых анализ поведения людей, фиксирование отклонений в их поведении, отслеживание несанкционированных подключений к информационной системе. Минэкономразвития предлагает поэтапно вводить аутентификацию через Единую биометрическую систему: сначала прописать право маркетплейсов такую возможность интегрировать, саму обязанность ввести не раньше 2028 года.

Также стало известно, что Минэкономразвития доработало законопроект о платформенной экономике. Селлеры получат право запрещать маркетплейсам устанавливать скидки на свои товары, а онлайн-площадки не смогут направлять таким продавцам уведомление о намерении снизить цену. Также площадкам запретят блокировать личный кабинет или карточки товаров, понижать рейтинг, ухудшать положение карточек в поисковой выдаче тех селлеров, которые откажутся от скидок за свой счет или за счет маркетплейса.

Ранее сообщалось, что из законопроекта о платформенной экономике убрали правообладателей программного обеспечения, книг, музыки и видеоконтента. Также требования документа теперь не распространяются на продажу товаров под собственной торговой маркой.