ЦБ планирует ввести единый QR-код для оплаты

Банк России намерен ввести единый QR-код для оплаты товаров и услуг. В настоящее время ЦБ совместно с участниками рынка прорабатывают механизм, сообщают «Ведомости».

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что многие клиенты теряются от изобилия QR-кодов при оплате на кассе. Это делает неудобным безналичную операцию. Единый QR позволит покупателю платить с того счета, который он привяжет к этому способу оплаты. Такой выбор можно будет сделать в банковском приложении, но платить при этом будет возможно и через приложение СБП, пояснила она.

Большинство участников рынка поддержали идею ЦБ и назвали её «правильной с точки зрения клиентского опыта». Введение единого QR — единственный способ развития рынка, отметил зампред правления ВТБ Вадим Кулик. В «Газпромбанке» полагают, что мера избавит рынок от монополистов в эквайринге или эмиссии карт.

Против создания единого QR-кода для оплаты выступили представители Сбербанка, «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» (ПСБ). Они уверяют, что создание универсального QR-кода — это очередные затраты на реализацию, внедрение и сопровождение, которые возлагаются на банковское сообщество.

Напомним, трудности с платежами через Apple Pay и Google Pay, возникшие в прошлом году, вызвали взрывной рост оплат через систему быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кодов. Эксперты говорят, что этот способ заменит привычные Pay-сервисы.