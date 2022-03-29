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29.03.2022 в 08:00

Банки отметили рост популярности оплат по QR-кодам в марте

Это связано с уходом Apple Pay и Google Pay из России

Трудности с платежами через Apple Pay и Google Pay вызвали взрывной рост оплат через систему быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кодов. Многие банки фиксируют рост интереса к такому способы оплаты, а эксперты прогнозируют, что он заменит привычные Pay-сервисы, сообщают «Известия».

Объем C2B-платежей (от физлиц юрлицам) через СБП в ВТБ в марте 2022 года увеличился вдвое, тогда как до этого ежемесячный прирост составлял 10−15%. В «Почта Банке» зафиксировали рост объема платежей через СБП в марте по сравнению с февралем в 1,4 раза. Количество операций в пользу юрлиц через СБП в «МТС Банке» выросло на 70%, в ДОМ.РФ — на 30%, в «Экспобанке» — на 14%.

Предварительный мониторинг показывает, что в целом количество С2В-операций в марте выросло в 1,5 раза по сравнению с показателями февраля, сообщили в ЦБ.

Уход Apple Pay и Google Pay из России затормозило рынок безналичных платежей, ведь покупатели часто не имели с собой карты и хотели по привычке платить телефоном. Однако бизнес быстро переориентировался и стал предлагать оплату с помощью куайринга — по QR-коду через СБП, отметила директор «Делобанка» Ирина Кузьмина.

Эксперты отмечают, что сканирование QR-кодов — не самый прижившийся метод оплаты для россиян. Однако в 2022 году платежи через СБП будут ускоренно расти. Кроме того, это станет единственной возможностью платить смартфоном на iOs.

В «Абсолют Банке» добавили, что использование этой системы несет экономическую выгоду для предпринимателей, поскольку размер эквайринговой комиссии ниже, чем при оплате картой. Максимальный тариф в СБП составляет 0,7% против в среднем 2−2,3% для платежей по картам. Вместе с тем недостаток сервиса в том, что он не предусматривает кешбэк от банков.

Напомним, в прошлом году было запущено мобильное приложение СБП Pay, которое упрощает работу с QR-кодами. В декабре уже протестировано проведение платежей с помощью NFC-технологии — по аналогии с привычными Pay-сервисами. К 1 апреля 2022 года банки с универсальной лицензией должны подключиться к СБПэй. Ранее ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением активнее развивать такую систему оплаты.

QR-код СБП
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