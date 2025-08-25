ЦБ планирует ограничить бонусы топ-менеджмента банков при финансовых рисках

Центральный банк России изучает возможность ограничения выплаты бонусов менеджменту банков в случае ухудшения финансового положения организаций. Об этом говорится в последнем докладе регулятора о развитии банковского регулирования и надзора.

«Во втором полугодии 2025 года планируем подготовить концепцию ограничения выплаты бонусов менеджменту при ухудшении финансового положения кредитной организации. Кроме того, планируем оценить возможность внедрения механизма clawback (возврата бонусов, выплаченных менеджменту)», — указано в документе.

График реализации этих инициатив будет определен дополнительно. Регулятор подчеркивает, что меры направлены на повышение финансовой устойчивости кредитных организаций.

Ограничения на бонусы могут зависеть от качества плана восстановления банка и реализации мер в стрессовых сценариях. Таким образом, заинтересованность топ-менеджеров в поддержании стабильности организаций будет напрямую связана с выплатами.

ЦБ напомнил, что в условиях санкций ранее были временно обнулены надбавка за системную значимость банков и надбавка поддержания достаточности капитала. Также были введены ограничения на дивиденды и бонусы при несоблюдении этих показателей.

Сейчас ограничения на выплаты из фонда оплаты труда отсутствуют. Разрабатываемые механизмы, включая ограничение бонусов и clawback, призваны стимулировать руководство банков поддерживать финансовую устойчивость и снижать риски для всей системы.