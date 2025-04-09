«Озон Банку» грозит штраф за недостоверную информацию в рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу «Озон Банка» ненадлежащей после жалобы, поступившей от Банка России. Ролик, размещенный на видеохостинге, содержал информацию о возможности покупки товаров в рассрочку через приложение «Озон Банка». Однако, как выяснилось, такого финансового продукта в линейке банка не было. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Как пояснили в службе, в рекламном ролике указывалось, что услуга предоставляется другой организацией — «Озон Кредит». Но эта информация давалась в виде сноски мелким шрифтом в течение короткого времени. Размещенные таким образом данные вводили потребителей в заблуждение, считают в ведомстве.

ФАС вынесла предписание «Озон Банку» о прекращении распространения данной рекламной информации. Банк может быть привлечен к ответственности с наложением штрафа в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Антимонопольная служба напомнила, что рекламные материалы должны содержать четкую информацию, позволяющую потребителям отличить финансовые продукты одного банка от услуг других организаций. Правильное указание реквизитов является важной гарантией соблюдения прав потребителей и прозрачности на финансовом рынке, добавили в ведомстве.

Накануне ФАС направила крупнейшим торговым сетям уведомления о необходимости соблюдать добросовестное рыночное поведение в период повышенного спроса на продукты питания перед Пасхой.