Верховный суд отклонил жалобы Google по делу «Царьграда»

Верховный суд России оставил в силе решения трёх нижестоящих инстанций, по решению которых Google обязана восстановить доступ к заблокированному на YouTube аккаунту телеканала «Царьград», а в случае неисполнения — выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф. Судья отклонила кассационные жалобы ответчиков — Google LLC, её ирландского представительства Google Ireland Ltd и российского юрлица ООО «Гугл», сообщает «РИА Новости».

Компании просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. «Доводы [заявителей] не подтверждают существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела», — сказано в определении суда.

Структуры Google подали заявления в Верховный суд в мае этого года. В начале апреля телеканал «Царьград» заявил о получении неустойки в размере 1 млрд руб. от компании Google за блокировку профиля на YouTube — деньги на счетах компании арестовали судебные приставы, а затем изъяли в пользу телеканала.

До этого Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Google и подтвердил решение Арбитражного суда Москвы и Девятого апелляционного суда о неправомерности действий IT-гиганта по блокировке аккаунта и YouTube-канала «Царьграда».

Google заблокировала канал «Царьграда» на YouTube в 2020 году, объяснив решение тем, что основатель медиа Константин Малофеев находится под санкциями США. Суд поддержал российский телеканал и вынес решение о выплате неустойки с требованием разблокировать аккаунт «Царьграда» на видеохостинге.