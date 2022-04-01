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01.04.2022 в 11:44

«Царьград» получил 1 млрд рублей неустойки от Google

Телеканал направит деньги на поддержку спецоперации на Украине

Телеканал «Царьград» заявил о получении 1 млрд руб. от компании Google. Такую неустойку техногигант заплатил по решению суда за блокировку профиля на YouTube — деньги на счетах компании арестовали судебные приставы, а затем изъяли в пользу телеканала. «Царьград» передаст средства на поддержку военной спецоперации на Украине.

Ранее Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Google и подтвердил решение Арбитражного суда Москвы и Девятого апелляционного суда о неправомерности действий IT-гиганта по отключению аккаунта и YouTube-канала НАО «Царьград». Об этом сообщается на сайте телеканала.

Также в силе оставлена неустойка в размере 100 тыс. руб. в день с еженедельным прогрессивным увеличением. На середину марта размер взыскания достиг 1 млрд руб. По заявлению Google, неустойка является беспрецедентной для российской судебной практики.

Google заблокировала канал «Царьграда» на видеохостинге YouTube в 2020 году, объяснив решение тем, что основатель медиа Константин Малофеев находится под санкциями США. Суд поддержал российский телеканал весной 2021 года и вынес решение о выплате неустойки с требованием разблокировать аккаунт «Царьграда».

По подсчётам юридической компании Baker & McKenzie, через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 трлн руб. — на тот момент эта сумма была примерно равна капитализации материнской компании Google — корпорации Alphabet. Решение суда техногиганту обжаловать не удалось.

Google Царьград
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