«СТС Медиа» и Estel выпустили коллекцию косметики для девочек

В линейке лицензионной продукции мультсериала «Царевны» от «СТС Медиа» и кинокомпании «СТВ» появились новинки от косметического бренда Estel. Фанаты мультсериала смогут купить косметику и средства для ванны и душа с любимыми героинями. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «СТС Медиа».

В новую коллекцию входят гели для душа, шампуни, кондиционер для волос, пена для ванн и масло для губ.

Для изготовления продукции используются безопасные компоненты, чтобы обеспечить деликатную заботу о коже и волосах девочек. Косметические средства подходят для ежедневного применения.

Товары можно приобрести на маркетплейсах Ozon и Wildberries. В ближайшее время они появятся в крупнейших розничных сетях.

«Мы очень гордимся нашим совместным сотрудничеством с таким крупным и уважаемом партнёром, как Estel. Линейка "Царевны" получилась очень яркой, красивой, ароматной и качественной. Надеемся, что юные поклонницы сериала и их родители по достоинству оценят новинку для девочек!», — рассказала руководитель отдела продаж департамента анимации «СТС Медиа» Анжелика Воскобойник.