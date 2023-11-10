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10.11.2023 в 18:00

«СТС Медиа» и Estel выпустили коллекцию косметики для девочек

В линейке представлены гели, шампуни, пена для ванн и другие товары

В линейке лицензионной продукции мультсериала «Царевны» от «СТС Медиа» и кинокомпании «СТВ» появились новинки от косметического бренда Estel. Фанаты мультсериала смогут купить косметику и средства для ванны и душа с любимыми героинями. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «СТС Медиа».

В новую коллекцию входят гели для душа, шампуни, кондиционер для волос, пена для ванн и масло для губ.

«СТС Медиа» и Estel выпустили коллекцию косметики для девочек «СТС Медиа» и Estel выпустили коллекцию косметики для девочек «СТС Медиа» и Estel выпустили коллекцию косметики для девочек «СТС Медиа» и Estel выпустили коллекцию косметики для девочек

Для изготовления продукции используются безопасные компоненты, чтобы обеспечить деликатную заботу о коже и волосах девочек. Косметические средства подходят для ежедневного применения.

Товары можно приобрести на маркетплейсах Ozon и Wildberries. В ближайшее время они появятся в крупнейших розничных сетях.

«Мы очень гордимся нашим совместным сотрудничеством с таким крупным и уважаемом партнёром, как Estel. Линейка "Царевны" получилась очень яркой, красивой, ароматной и качественной. Надеемся, что юные поклонницы сериала и их родители по достоинству оценят новинку для девочек!», — рассказала руководитель отдела продаж департамента анимации «СТС Медиа» Анжелика Воскобойник.

СТС Медиа Косметика мультсериал Estel
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