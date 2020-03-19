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19.03.2020 в 06:15

«Триколор» сделает контент бесплатным на время действия карантина

Клиентам предоставляется возможность смотреть через спутник свыше 230 телеканалов

«Триколор» предлагает всем россиянам, которые не являются его клиентами, бесплатный доступ к основным пакетам каналов и фильмов, через своё онлайн-приложение «Триколор Кино и ТВ», а также через спутник. Предложение действительно на время дополнительных карантинных каникул, введенных в российских школах, рассказали Sostav в пресс-службе оператора.

Как новым, так и существующим клиентам оператора доступ к контенту будет открыт на любых пяти подключённых к интернету устройствах одновременно. Откроют бесплатный доступ к 30 каналам, онлайн-кинотеатру с обширной библиотекой фильмов производства студий Paramount Pictures и «Централ Партнершип», более чем 350 фильмов из золотого фонда «Ленфильма» и «Мосфильма», а также к проекту «Большой эфир» с прямыми трансляциями спортивных соревнований, зрелищных событий космической отрасли и культурных мероприятий, доступному в онлайн-приложении «Триколор Кино и ТВ».

Андрей Нестеров, заместитель генерального директора по стратегическому и операционному маркетингу «Триколора»:

В свете последних событий особенно остро встает вопрос социальной ответственности бизнеса, поэтому «Триколор», будучи крупнейшим игроком рынка платного телевидения, готов временно предоставить бесплатный доступ к контенту для всех граждан нашей страны. Уверены, что это решение позволит частично восполнить дефицитдосуга, возникший у жителей из-за текущей обстановки в стране.

Ранее российские онлайн-кинотеатры сделали бесплатным доступ к своему контенту. Среди них Premier, Okko, more.tv, ivi, «КиноПоиск HD», tvzavr и Megogo. Так компании хотят поддержать пользователей, которым приходится сидеть дома из-за карантина по коронавирусу.

Триколор ТВ Коронавирус карантин
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