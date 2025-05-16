Три сотрудника Popcorn Books и Individuum отправлены под домашний арест

Три сотрудника издательств Popcorn Books и Individuum отправлены под домашний арест до 13 июля 2025 года. Ранее в «Эксмо», владеющем этими издательствами, прошли обыски по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ), сообщают «Ведомомсти».

Так, суд отправил под домашний арест руководителя издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова, директора по продажам Individuum Павла Иванова и менеджера склада издательств Артема Вахляева.

По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. указанные лица из «‎корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ (*организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Всего было продано, в том числе несовершеннолетним, более тысячи экземпляров таких книг.

В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов дела изъято еще более тысячи экземпляров запрещенной литературы. В их числе — «‎Лето в пионерском галстуке» и «‎О чем молчит ласточка», «‎Окна во двор» и «‎Тетрадь в клеточку».

14 мая в издательстве «‎Эксмо» прошли обыски. Были задержаны директор по дистрибуции «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще «около 10 человек». Норовяткин после допроса по делу в качестве свидетеля был отпущен.

Напомним, изданный Popcorn Books роман «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой (обе признаны иноагентами в России) в первом полугодии 2022 года занимал первое место по объемам продаж в денежном выражении (более 49,8 млн руб.). После принятия закона о запрете ЛГБТ*-пропаганды книга была изъята из продажи.