Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency
Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.05.2025 в 05:40

Три сотрудника Popcorn Books и Individuum отправлены под домашний арест

Их уличили в распространении запрещенной в РФ литературы

Три сотрудника издательств Popcorn Books и Individuum отправлены под домашний арест до 13 июля 2025 года. Ранее в «Эксмо», владеющем этими издательствами, прошли обыски по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ), сообщают «Ведомомсти».

Так, суд отправил под домашний арест руководителя издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова, директора по продажам Individuum Павла Иванова и менеджера склада издательств Артема Вахляева.

По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. указанные лица из «‎корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ (*организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Всего было продано, в том числе несовершеннолетним, более тысячи экземпляров таких книг.

В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов дела изъято еще более тысячи экземпляров запрещенной литературы. В их числе — «‎Лето в пионерском галстуке» и «‎О чем молчит ласточка», «‎Окна во двор» и «‎Тетрадь в клеточку».

14 мая в издательстве «‎Эксмо» прошли обыски. Были задержаны директор по дистрибуции «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще «около 10 человек». Норовяткин после допроса по делу в качестве свидетеля был отпущен.

Напомним, изданный Popcorn Books роман «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой (обе признаны иноагентами в России) в первом полугодии 2022 года занимал первое место по объемам продаж в денежном выражении (более 49,8 млн руб.). После принятия закона о запрете ЛГБТ*-пропаганды книга была изъята из продажи.

Individuum Popcorn Books
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.