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15.05.2025 в 05:40

В издательстве «Эксмо» прошли обыски

Опрашиваются сотрудники и изымаются изданные в Popcorn books и Individuum книги

Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве в рамках уголовного дела об экстремизме. В офисе издательства прошли обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В основу дела легли материалы «о склонении, вербовке или ином вовлечении лиц в деятельность экстремистской организации» от ФСБ и МВД, заключение специалистов, обнаруживших в печатной продукции признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Со всеми задержанными ведутся следственные действия.

В «Эксмо» заявляют, что никакого отношения к экстремизму не имеют. Дело связано с книгами другого издательства — Popcorn Books, акции которого издание купило в августе 2023 года. Книги Popcorn Books сейчас изымаются. Норовяткин может быть причастен к распространению продукции Popcorn books — ему и остальным обвиняемым грозит от четырех до восьми лет.

Задержаны и опрашиваются также сотрудники другого входящего в состав «Эксмо» издательства — Individuum. Оно выпускает нон-фикшн на темы идентичности, культуры и социальной истории. Бывшие владельцы издательства Андрей Баев и Алексей Докучаев включены Минюстом в реестр иностранных агентов.

В самом издательстве отметили, что «всегда работали в рамках закона» и выразили надежду на скорое освобождение сотрудников.

Эксмо
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