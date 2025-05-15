В издательстве «Эксмо» прошли обыски

Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве в рамках уголовного дела об экстремизме. В офисе издательства прошли обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В основу дела легли материалы «о склонении, вербовке или ином вовлечении лиц в деятельность экстремистской организации» от ФСБ и МВД, заключение специалистов, обнаруживших в печатной продукции признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Со всеми задержанными ведутся следственные действия.

В «Эксмо» заявляют, что никакого отношения к экстремизму не имеют. Дело связано с книгами другого издательства — Popcorn Books, акции которого издание купило в августе 2023 года. Книги Popcorn Books сейчас изымаются. Норовяткин может быть причастен к распространению продукции Popcorn books — ему и остальным обвиняемым грозит от четырех до восьми лет.

Задержаны и опрашиваются также сотрудники другого входящего в состав «Эксмо» издательства — Individuum. Оно выпускает нон-фикшн на темы идентичности, культуры и социальной истории. Бывшие владельцы издательства Андрей Баев и Алексей Докучаев включены Минюстом в реестр иностранных агентов.

В самом издательстве отметили, что «всегда работали в рамках закона» и выразили надежду на скорое освобождение сотрудников.