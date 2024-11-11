Треть россиян назвали Lada первым автомобилем

Российский автобренд Lada оказался более популярным среди женщин, чем среди мужчин. Для 32% покупателей новая Lada стала первой машиной в жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Так, 51% покупателей автомобилей Lada — это женщины. Средний возраст владельца Lada составляет 42 года.

59% опрошенных заявили, что приобрели новую Lada в качестве замены старой машины. При этом в 52% случаев прошлый автомобиль был этой же марки. Для 32% покупателей новая Lada — это первый автомобиль, 8% купили Lada в дополнение к уже имеющемуся транспортному средству.

Наибольшее количество новых автомобилей этой марки покупают в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также в Поволжье, где лидирует Самарская область.

По данным «Автостата», бренд Lada является самым продаваемым по итогам 10 месяцев 2024 года. Кроме того, он является и самым доступным из топ-10 продаваемых в России брендов.

По данным «АвтоВАЗа», в июле продажи Lada в России увеличились на 28,1% год к году, до 37,6 тыс. штук.