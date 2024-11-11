Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Doing Great Agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.11.2024 в 08:00

Треть россиян назвали Lada первым автомобилем

Его чаще покупают женщины

2

Российский автобренд Lada оказался более популярным среди женщин, чем среди мужчин. Для 32% покупателей новая Lada стала первой машиной в жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Так, 51% покупателей автомобилей Lada — это женщины. Средний возраст владельца Lada составляет 42 года.

59% опрошенных заявили, что приобрели новую Lada в качестве замены старой машины. При этом в 52% случаев прошлый автомобиль был этой же марки. Для 32% покупателей новая Lada — это первый автомобиль, 8% купили Lada в дополнение к уже имеющемуся транспортному средству.

Наибольшее количество новых автомобилей этой марки покупают в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также в Поволжье, где лидирует Самарская область.

По данным «Автостата», бренд Lada является самым продаваемым по итогам 10 месяцев 2024 года. Кроме того, он является и самым доступным из топ-10 продаваемых в России брендов.

По данным «АвтоВАЗа», в июле продажи Lada в России увеличились на 28,1% год к году, до 37,6 тыс. штук.

Lada
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.