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«Трейд компани» подала иск к московскому метрополитену на 766 млн рублей

20.11.2018 в 08:45

Бывший рекламный подрядчик пытается компенсировать убытки, причиненные в результате незаконного разрыва контракта на 22 млрд рублей

Depositphotos

Оператор наружной рекламы «Трейд компани» подал иск против московского метрополитена на 766,5 млн рублей. Компания пытается взыскать убытки, причиненные в результате одностороннего разрыва контракта на размещение рекламы в метрополитене, сообщает RNS со ссылкой на представителя компании.

«Метрополитен считает необоснованными исковые требования бывшего рекламного подрядчика и будет отстаивать свою позицию в суде. В начале декабря 2017 года договор был расторгнут метрополитеном в одностороннем несудебном порядке в связи с тем, что ООО «Трейд Компани» не выполнила свои обязательства», — сообщили RNS в пресс-службе метрополитена.

В «Трейд компани» уточнили, что потери, которые они пытаются взыскать, связаны с расторжением рекламных контрактов.

Подробности дела не сообщаются. Предварительное заседание назначено на 12 декабря.

Напомним, между «Трейд компани» и Московским метрополитеном был заключен контракт на 22 млрд рублей, в соответствии с которым подрядчик с 2016 года размещал в подземке рекламу. Контракт заключался на 10 лет, но в конце прошлого года метрополитен разорвал договор, сославшись на отсутствие у компании банковской гарантии.

В начале сентября Арбитражный суд Москвы признал незаконным разрыв контракта. В «Трейд компани» сообщили, что удовлетворены решением суда. Однако, метрополитен не согласился с ним, и в данный момент иск рассматривается в апелляционной инстанции. При этом рекламный отдел метрополитена стал самостоятельно продавать рекламу напрямую по открытым расценкам. Так, в октябре метрополитен заключил договор на 5 лет с малоизвестной компанией «Профцентр «Специалист», которая разместит рекламу на мониторах в вагонах подземки.

Трейд компани
nonTV
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